Россияне стали реже покупать красную икру, поскольку предложения было слишком много, а покупательная способность временно снизилась, заявил в разговоре с НСН технолог, основатель федеральной икорной компании «А-ИКРА» Ярослав Викторов.

Продажа красной икры снизилась на 21,9% за период с апреля 2024 по март 2025 года, сообщила пресс-служба Всероссийской ассоциации рыбопромышленников со ссылкой на совместное исследование с компанией NTech в телеграм-канале. Эксперт отметил, что это произошло из-за большого количества икры на рынке.