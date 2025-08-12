В отрасли раскрыли, почему россияне стали реже покупать икру

Продажи красной икры снизились за последний год, но этот показатель вернется к норме осенью, рассказал НСН Ярослав Викторов.

Россияне стали реже покупать красную икру, поскольку предложения было слишком много, а покупательная способность временно снизилась, заявил в разговоре с НСН технолог, основатель федеральной икорной компании «А-ИКРА» Ярослав Викторов.

Продажа красной икры снизилась на 21,9% за период с апреля 2024 по март 2025 года, сообщила пресс-служба Всероссийской ассоциации рыбопромышленников со ссылкой на совместное исследование с компанией NTech в телеграм-канале. Эксперт отметил, что это произошло из-за большого количества икры на рынке.

Губернатор Камчатки назвал причины, по которым подорожала икра
«Что касается красной икры, я думаю, что падение продаж связано с достаточно большим количеством икры, которая осталась с того года, в том числе у продавцов и у производителей. Динамика продаж любых сортов — и черной, и красной, оставляет желать лучшего, потому что последние месяцы: май, июнь и июль, особенно летние, выдались не очень хорошими. Мы наблюдали снижение продаж в 20% и связываем это с возможным временным краткосрочным снижением покупательской способности. Но я жду, что эту просадку удастся отыграть и вернуться к хорошему уровню уже осенью. Пока что цена красной икры начала устойчиво снижаться уже сразу после новогодних праздников, а черной не повысилась, даже какие-то группы и виды подешевели ближе к лету», — заключил он.

Ранее Викторов назвал недопустимым запрет на вывоз красной икры из регионов добычи в беседе с НСН.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Артур Лебедев
ТЕГИ:ПродажаИкраКрасная Икра

Горячие новости

Все новости

партнеры