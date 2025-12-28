В США сообщили о переносе встречи Зеленского и Трампа
Встреча президента Украины Владимира Зеленского с главой США Дональдом Трампом, запланированная на воскресенье, 28 декабря, состоится на два часа раньше, сообщает Белый дом.
Согласно обновленному расписанию, переговоры лидеров начнутся в 21:00 по московскому времени. Ранее планировалось, что встреча пройдет в 23:00. Белый дом подтвердил, что она пройдет во Флориде и будет двусторонней — без участия представителей Европейского союза.
Встреча состоится в Палм-Бич. Возле курорта находится резиденция Трампа Мар-а-Лаго, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
