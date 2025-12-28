СМИ: Трамп отвергнет план Зеленского по мирному урегулированию на Украине
Американский лидер Дональд Трамп не поддержит план главы Украины Владимира Зеленского по урегулированию конфликта, сообщает Die Welt .
Президент США отвергнет все требования Зеленского о территориальных уступках со стороны Москвы.
Издание указывает, что инициатива Зеленского не содержит конструктивных положений и является «медианаступлением», у которого две цели: отвлечь внимание общественности от провала на фронте и одновременно с этим выставить миротворцем самого Зеленского.
Ранее в США сообщили о переносе встречи Зеленского и Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Трамп отвергнет план Зеленского по мирному урегулированию на Украине
- «Есть чем порадовать»: Путин оценил темпы наступления ВС РФ
- Путин призвал Украину прислушаться к «умным людям» на Западе
- В России с 1 января появятся новые дорожные знаки
- В Госдуме предложили смягчить условия УДО для женщин с детьми
- В Краснодаре уличных музыкантов обязали согласовывать выступления с властями
- Лавров заявил о «широко закрытых» глазах Запада на коррупцию на Украине
- Россиян предупредили об опасности новогодних салатов с майонезом
- Роскачество нашло в красной икре бактерии
- В США сообщили о переносе встречи Зеленского и Трампа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru