СМИ: Трамп отвергнет план Зеленского по мирному урегулированию на Украине

Американский лидер Дональд Трамп не поддержит план главы Украины Владимира Зеленского по урегулированию конфликта, сообщает Die Welt .

Политолог Ордуханян: Поездка Зеленского в США станет для него холодным душем

Президент США отвергнет все требования Зеленского о территориальных уступках со стороны Москвы.

Издание указывает, что инициатива Зеленского не содержит конструктивных положений и является «медианаступлением», у которого две цели: отвлечь внимание общественности от провала на фронте и одновременно с этим выставить миротворцем самого Зеленского.

Ранее в США сообщили о переносе встречи Зеленского и Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:СШАДональд ТрампУкраинаВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры