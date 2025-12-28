В России с 1 января появятся новые дорожные знаки

Цель нововведений — сделать дороги безопаснее, а указания для водителей и пешеходов — более понятными. Появятся новые знаки, среди которых - «Рекомендуемая скорость на искусственной неровности» (сократит число знаков у «лежачих полицейских»), «Глухие» (для переходов у социальных объектов) и «Влажное, заснеженное покрытие» (для сезонного ограничения скорости).

На знаке «Парковка» теперь можно указать способ постановки авто, что уменьшит количество табличек. Знак «Время действия» сможет указывать месяцы (например, «сентябрь — апрель»).

Кроме того, ширина стандартного параллельного парковочного места будет уменьшена до 2,25 м для более рационального использования пространства.

Отвлечение внимания на доли секунды приводит к ДТП практически в 90% случаев, поэтому рекламу на знаках дорожного движения нужно запретить, заявил НСН руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.

