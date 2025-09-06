Росрыболовство заявило о снижении цен на красную икру
6 сентября 202511:45
Стоимость красной рыбы и икры в России снижаются, пишет ТАСС со ссылкой на главу Росрыболовства Илья Шестаков.
На полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2025) он уточнил, что с начала 2025 года вылов лососевых превысил 310 тысяч тонн.
К концу 2025 года ожидается вылов до 350 тысяч тонн. Для сравнения, по итогу 2024 года вылов составил 235,5 тысячи тонн.
Ранее сообщалось, что продажи красной икры в России снизились на 22%, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Росрыболовство заявило о снижении цен на красную икру
- Минтруд: Работники с 2026 года смогут получить до миллиона рублей за рождение детей
- Рисунок Виктора Цоя выставили на аукцион за 1,5 миллиона рублей
- Чукотка стала регионом-лидером по заболеваемости ВИЧ
- Михалков заявил, что «снимает шляпу» перед американским кино
- Россия нарастила поставки сои в США до исторического максимума
- В Херсонской области восемь человек пострадали при обстрелах ВСУ
- Лаос может перенаправить часть поставок кофе из США в Россию
- BadComedian попал в базу сайта «Миротворец»
- Умер шестикратный обладатель Кубка Стэнли Кен Драйден
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru