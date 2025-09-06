Росрыболовство заявило о снижении цен на красную икру

Стоимость красной рыбы и икры в России снижаются, пишет ТАСС со ссылкой на главу Росрыболовства Илья Шестаков.

В отрасли не поверили в снижение цен на лосося на фоне роста вылова

На полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2025) он уточнил, что с начала 2025 года вылов лососевых превысил 310 тысяч тонн.

К концу 2025 года ожидается вылов до 350 тысяч тонн. Для сравнения, по итогу 2024 года вылов составил 235,5 тысячи тонн.

Ранее сообщалось, что продажи красной икры в России снизились на 22%, напоминает «Радиоточка НСН».

