Роскачество нашло в красной икре бактерии
Масштабная предновогодняя проверка красной икры, проведенная Роскачеством, выявила нарушения у пяти брендов, сообщают «Известия».
В продукции «Московского рыбокомбината», «Русского моря», «Красного золота», «Деликатески» и «Красной икры» найдены бактерии группы кишечной палочки. Ключевая причина — сбой не в рыболовных хозяйствах, а на этапах переработки, фасовки и хранения.
Эксперты предполагают, что корень проблемы — в недостаточном контроле качества на производстве. Информация вызвала резонанс: сети ужесточают аудит поставщиков, а потребители, в свою очередь, более придирчиво выбирают продукт.
Покупая красную икру где-то у метро и в других необорудованных точках по цене две-три тысячи рублей за килограмм, люди рискуют не просто нарваться на фальсификат, но и получить серьезное отравление. Об этом в пресс-центре НСН рассказал председатель Союза Потребителей России Алексей Койтов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиян предупредили об опасности новогодних салатов с майонезом
- Роскачество нашло в красной икре бактерии
- В США сообщили о переносе встречи Зеленского и Трампа
- Жительница Дальнего Востока выиграла в лотерею более 31 миллиона рублей
- В Бундестаге заявили, что Украина еще 20 лет не сможет вступить в Евросоюз
- С 1 февраля изменятся правила получения семейной ипотеки
- В Госдуме заявили, что россиян ждет больше года без шестидневок
- Лавров заявил, что нацстратегия США не противоречит диалогу с Россией
- СМИ: Удары возмездия по Украине повергли в шок НАТО
- Путин: Россию не интересует добровольный вывод войск ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru