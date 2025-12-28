Роскачество нашло в красной икре бактерии

В продукции «Московского рыбокомбината», «Русского моря», «Красного золота», «Деликатески» и «Красной икры» найдены бактерии группы кишечной палочки. Ключевая причина — сбой не в рыболовных хозяйствах, а на этапах переработки, фасовки и хранения.

Эксперты предполагают, что корень проблемы — в недостаточном контроле качества на производстве. Информация вызвала резонанс: сети ужесточают аудит поставщиков, а потребители, в свою очередь, более придирчиво выбирают продукт.

Покупая красную икру где-то у метро и в других необорудованных точках по цене две-три тысячи рублей за килограмм, люди рискуют не просто нарваться на фальсификат, но и получить серьезное отравление. Об этом в пресс-центре НСН рассказал председатель Союза Потребителей России Алексей Койтов.

