Лавров заявил о «широко закрытых» глазах Запада на коррупцию на Украине

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «глаза Запада, как говорится, широко закрыты», сообщает ТАСС.

Лавров: Европа со своей позицией не нужна в диалоге России и США по Украине

Так он охарактеризовал позицию Европы по украинским коррупционным скандалам. По словам министра, эти скандалы не мешают использовать Киев в военных целях против РФ.

Таким образом, по мнению дипломата, прагматичные цели Запада перевешивают любые вопросы внутренней «прозрачности» украинских властей.

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал массовую коррупцию на Украине, призвав к выборам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:УкраинаЕвропаЗападМИД РФСергей Лавров

Горячие новости

Все новости

партнеры