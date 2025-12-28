Лавров заявил о «широко закрытых» глазах Запада на коррупцию на Украине
28 декабря 202507:01
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «глаза Запада, как говорится, широко закрыты», сообщает ТАСС.
Так он охарактеризовал позицию Европы по украинским коррупционным скандалам. По словам министра, эти скандалы не мешают использовать Киев в военных целях против РФ.
Таким образом, по мнению дипломата, прагматичные цели Запада перевешивают любые вопросы внутренней «прозрачности» украинских властей.
Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал массовую коррупцию на Украине, призвав к выборам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
