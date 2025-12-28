В Краснодаре уличных музыкантов обязали согласовывать выступления с властями

Чиновники обязали музыкантов согласовывать каждый выход на публику минимум за 20 рабочих дней. Новые правила, вступившие в силу 26 декабря, требуют от заявителей предоставлять обширную информацию: от паспортных данных до конкретного списка композиций.

Коллектив не должен превышать шести человек, а любые поборы с публики незаконны. График выступлений также строго регламентирован: с 10 утра до 9 вечера. Причем с 1 марта музыканты обязаны прерываться на два дневных часа (с 13:00 до 15:00) в соответствии с законом о тишине. Власти напоминают и о содержании: запрещены мат, политика, экстремизм и вандализм.

Ранее в Санкт-Петербурге прошли рейды против уличных музыкантов. Депутат Госдумы Виталий Милонов поддержал запрет уличных музыкантов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

