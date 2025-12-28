В Краснодаре уличных музыкантов обязали согласовывать выступления с властями
Уличным артистам в Краснодаре теперь придется планировать свои выступления почти за месяц, сказано на сайте городской администрации.
Чиновники обязали музыкантов согласовывать каждый выход на публику минимум за 20 рабочих дней. Новые правила, вступившие в силу 26 декабря, требуют от заявителей предоставлять обширную информацию: от паспортных данных до конкретного списка композиций.
Коллектив не должен превышать шести человек, а любые поборы с публики незаконны. График выступлений также строго регламентирован: с 10 утра до 9 вечера. Причем с 1 марта музыканты обязаны прерываться на два дневных часа (с 13:00 до 15:00) в соответствии с законом о тишине. Власти напоминают и о содержании: запрещены мат, политика, экстремизм и вандализм.
Ранее в Санкт-Петербурге прошли рейды против уличных музыкантов. Депутат Госдумы Виталий Милонов поддержал запрет уличных музыкантов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме предложили смягчить условия УДО для женщин с детьми
- В Краснодаре уличных музыкантов обязали согласовывать выступления с властями
- Лавров заявил о «широко закрытых» глазах Запада на коррупцию на Украине
- Россиян предупредили об опасности новогодних салатов с майонезом
- Роскачество нашло в красной икре бактерии
- В США сообщили о переносе встречи Зеленского и Трампа
- Жительница Дальнего Востока выиграла в лотерею более 31 миллиона рублей
- В Бундестаге заявили, что Украина еще 20 лет не сможет вступить в Евросоюз
- С 1 февраля изменятся правила получения семейной ипотеки
- В Госдуме заявили, что россиян ждет больше года без шестидневок
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru