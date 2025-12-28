В Краснодаре уличных музыкантов обязали согласовывать выступления с властями

Уличным артистам в Краснодаре теперь придется планировать свои выступления почти за месяц, сказано на сайте городской администрации.

Власти Москвы намерены штрафовать уличных музыкантов

Чиновники обязали музыкантов согласовывать каждый выход на публику минимум за 20 рабочих дней. Новые правила, вступившие в силу 26 декабря, требуют от заявителей предоставлять обширную информацию: от паспортных данных до конкретного списка композиций.

Коллектив не должен превышать шести человек, а любые поборы с публики незаконны. График выступлений также строго регламентирован: с 10 утра до 9 вечера. Причем с 1 марта музыканты обязаны прерываться на два дневных часа (с 13:00 до 15:00) в соответствии с законом о тишине. Власти напоминают и о содержании: запрещены мат, политика, экстремизм и вандализм.

Ранее в Санкт-Петербурге прошли рейды против уличных музыкантов. Депутат Госдумы Виталий Милонов поддержал запрет уличных музыкантов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

