Россиян предупредили об опасности новогодних салатов с майонезом

В преддверии новогодних праздников главный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова предупредила о необходимости ограничить жирные блюда с майонезом, особенно беременным и людям с хроническими заболеваниями, сообщает РИА Новости.

По ее словам, максимальная порция подобной пищи не должна превышать 150-200 граммов. Для пациентов с медицинскими диагнозами обязательно соблюдение врачебных рекомендаций по питанию, включая полное исключение или строгое ограничение жирных и соленых продуктов.

Ранее россиянам объяснили, как сделать легким новогодний стол, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
ТЕГИ:ЗдоровьеЗдоровое ПитаниеЕдаНовый Год

