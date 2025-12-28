Россиян предупредили об опасности новогодних салатов с майонезом
В преддверии новогодних праздников главный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова предупредила о необходимости ограничить жирные блюда с майонезом, особенно беременным и людям с хроническими заболеваниями, сообщает РИА Новости.
По ее словам, максимальная порция подобной пищи не должна превышать 150-200 граммов. Для пациентов с медицинскими диагнозами обязательно соблюдение врачебных рекомендаций по питанию, включая полное исключение или строгое ограничение жирных и соленых продуктов.
Ранее россиянам объяснили, как сделать легким новогодний стол, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
