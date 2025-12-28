Путин призвал Украину прислушаться к «умным людям» на Западе

По его словам, эти «умные люди» рекомендуют украинским властям согласиться на достойные условия для урегулирования конфликта. Глава государства отметил, что предлагаемые параметры создают прочную основу для долгосрочной безопасности Украины, восстановления ее экономики и будущих отношений с РФ.

Также Путин заявил, что Россию не интересует добровольный вывод войск ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

