Путин призвал Украину прислушаться к «умным людям» на Западе

В ходе посещения пункта управления объединенной группировкой войск президент России Владимир Путин заявил, что западные эксперты начинают давать Киеву более реалистичные советы.

По его словам, эти «умные люди» рекомендуют украинским властям согласиться на достойные условия для урегулирования конфликта. Глава государства отметил, что предлагаемые параметры создают прочную основу для долгосрочной безопасности Украины, восстановления ее экономики и будущих отношений с РФ.

Также Путин заявил, что Россию не интересует добровольный вывод войск ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
