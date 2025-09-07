СМИ: Красная икра за год подорожала на 41%

Причина подорожания деликатеса — плохой улов в 2024 году. Самая дорогая икра в ЦФО — 10 тыс. 293 рублей. На актуальную цену рыбы и икры влияет не только текущий улов, но и изменение стоимости прошедшего времени.

В 2024 году вылов горбуши был в 3,5 раза меньше, чем годом ранее, что резко подняло цены. Чтобы вернуть их на прежний уровень, улов должен вырасти в три раза. Однако в этом году он увеличился лишь на 60%, что недостаточно.

В то же время рыбаки добыли 313,5 тонн, из которых 222,2 тонны горбуши. По прогнозам, показатель увеличится до 445 тонн, однако этого мало для изменения ситуации.

Ранее стало известно, что продажи красной икры в России рухнули на 22%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

