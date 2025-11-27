Россиян предупредили, что биометрия банка не защитит от мошенников

Жертвы обмана сами отдают информацию преступникам, поэтому технические решения не защитят от них на 100%, заявил НСН Эльман Мехтиев.

Заемщики не станут жертвой мошенников, если сами им все не расскажут, техника в таком случае бесполезна, рассказал гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Эльман Мехтиев в разговоре с НСН.

С 1 марта 2026 года микрофинансовые организации (МФО) при выдаче займа будут обязаны идентифицировать потребителей по биометрии. Основная цель нововведения — сделать невозможным для мошенников оформление ссуды онлайн без ведома человека. Об этом сообщили «Известия». Мехтиев подчеркнул, что биометрия не поможет в борьбе с мошенниками.

Мошенники активизировались перед новогодними корпоративами
«Самым точным показателем является количество жалоб на мошеннические займы. Их и до введения самозапрета на кредиты на "Госуслугах" было всего пять тысяч при объеме выдачи в десятки миллионов. После появления самозапретов резко сократилось количество мошенничества. Введение биометрии в рамках борьбы с преступниками — это несоизмеримые вещи. Подключение к единой системе для одной организации стоит несколько десятков миллионов рублей, а весь ущерб в год приходится на те самые пять тысяч займов. К тому же, когда мы говорим про мошенников, то подразумеваем социальную инженерию, психологию, но это никакими технологическими способами не закрыть на 100%, потому что слабым веном в данной цепочке является сам человек», — заявил собеседник НСН.

Центробанк опасается, что в случае реализации новой меры около 2,2 млн нынешних клиентов МФО могут уйти к нелегальным кредиторам. Мехтиев указал, что пока об этом не стоит переживать.

В России 17 млн человек установили самозапреты на кредиты
«Да, есть значительный риск того, что клиенты микрофинансовых компаний могут вообще отказаться брать займы. Но государство законодательно позволяет микрокредитным компаниям работать онлайн без единой биометрической системы до 1 марта 2027 года. Поэтому говорить о массовом переходе к нелегалам можно будет уже после этой даты. Похожая ситуация уже была в этом году, когда с 1 июля появились ограничения по расчету подтвержденного дохода для показателя долговой нагрузки. Это коснулось займов на суммы свыше 50 тысяч рублей. Поток клиентов в этом секторе упал в четыре-пять раз. То есть 80% куда-то ушли. Скорее всего, к тем, кто формально соблюдает буквы закона, но всем давным-давно всем понятно, чем они занимаются на самом деле», — отметил он.

Ранее Мехтиев объяснил НСН, кому в России не дадут кредит.

