Россиян предупредили, что биометрия банка не защитит от мошенников
Жертвы обмана сами отдают информацию преступникам, поэтому технические решения не защитят от них на 100%, заявил НСН Эльман Мехтиев.
Заемщики не станут жертвой мошенников, если сами им все не расскажут, техника в таком случае бесполезна, рассказал гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Эльман Мехтиев в разговоре с НСН.
С 1 марта 2026 года микрофинансовые организации (МФО) при выдаче займа будут обязаны идентифицировать потребителей по биометрии. Основная цель нововведения — сделать невозможным для мошенников оформление ссуды онлайн без ведома человека. Об этом сообщили «Известия». Мехтиев подчеркнул, что биометрия не поможет в борьбе с мошенниками.
«Самым точным показателем является количество жалоб на мошеннические займы. Их и до введения самозапрета на кредиты на "Госуслугах" было всего пять тысяч при объеме выдачи в десятки миллионов. После появления самозапретов резко сократилось количество мошенничества. Введение биометрии в рамках борьбы с преступниками — это несоизмеримые вещи. Подключение к единой системе для одной организации стоит несколько десятков миллионов рублей, а весь ущерб в год приходится на те самые пять тысяч займов. К тому же, когда мы говорим про мошенников, то подразумеваем социальную инженерию, психологию, но это никакими технологическими способами не закрыть на 100%, потому что слабым веном в данной цепочке является сам человек», — заявил собеседник НСН.
Центробанк опасается, что в случае реализации новой меры около 2,2 млн нынешних клиентов МФО могут уйти к нелегальным кредиторам. Мехтиев указал, что пока об этом не стоит переживать.
«Да, есть значительный риск того, что клиенты микрофинансовых компаний могут вообще отказаться брать займы. Но государство законодательно позволяет микрокредитным компаниям работать онлайн без единой биометрической системы до 1 марта 2027 года. Поэтому говорить о массовом переходе к нелегалам можно будет уже после этой даты. Похожая ситуация уже была в этом году, когда с 1 июля появились ограничения по расчету подтвержденного дохода для показателя долговой нагрузки. Это коснулось займов на суммы свыше 50 тысяч рублей. Поток клиентов в этом секторе упал в четыре-пять раз. То есть 80% куда-то ушли. Скорее всего, к тем, кто формально соблюдает буквы закона, но всем давным-давно всем понятно, чем они занимаются на самом деле», — отметил он.
Ранее Мехтиев объяснил НСН, кому в России не дадут кредит.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиян предупредили, что биометрия банка не защитит от мошенников
- Лукашенко: Зеленский должен договориться для сохранения текущих границ Украины
- Вирусолог предупредил о резком подъеме заболеваемости гриппом и ОРВИ
- РЖД зафиксировали цены на «Сапсан» 31 декабря и 1 января
- Женская сборная России по футболу проиграла команде КНДР в товарищеском матче
- Маркировку растительных масел назвали способом борьбы с подделками
- Русский язык стал обязательным в школах Северной Кореи
- Путин пообещал лидерам СНГ хорошую культурную программу на встрече в Петербурге
- Лукашенко: Россия, в основном, приняла предложения США по Украине
- Диалог в горячей фазе: Банки маркетплейсов испугали Германа Грефа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru