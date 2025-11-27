Заемщики не станут жертвой мошенников, если сами им все не расскажут, техника в таком случае бесполезна, рассказал гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Эльман Мехтиев в разговоре с НСН.



С 1 марта 2026 года микрофинансовые организации (МФО) при выдаче займа будут обязаны идентифицировать потребителей по биометрии. Основная цель нововведения — сделать невозможным для мошенников оформление ссуды онлайн без ведома человека. Об этом сообщили «Известия». Мехтиев подчеркнул, что биометрия не поможет в борьбе с мошенниками.