«Когда у людей высокая долговая нагрузка, высокая доля отказов им – это неплохо. Это делается, чтобы не увеличивать долговую нагрузку, чтобы не было долговой ямы. С учетом текущей ситуации я в этом не вижу ничего плохого для экономики и финансовой системы. Если долговая нагрузка более 50%, зачем ее увеличивать? Есть объективная реальность, с которой надо считаться. Среди основных факторов политика ЦБ по сдерживанию роста долговой нагрузки населения. У банков и МФО есть лимиты. Главная причина отказов – это доход потенциального получателя. Банки оценивают все риски сегодня», - отметил он.

Мехтиев рассказал, в каком случае брать кредиты уже небезопасно.

«Например, в Казахстане запрещено выдавать любые кредиты, если совокупная долговая нагрузка превышает 50% ежемесячного дохода. Если совсем правильно рассуждать, то должно быть 50% от доступного дохода, за вычетом расходов на жилье, ЖКХ и еду. Это безопасно, все остальное начинает создавать проблемы. Сейчас при кредите до 50 тысяч рублей у нас действует норма о самодекларировании доходов. Если ее отменить, вопрос, куда пойдут от 10 до 15 миллионов человек. Они пойдут в ломбарды и что-то нелегальное. Поэтому микрозаймы нужны, а рост нелегального кредитования не нужен», - добавил собеседник НСН.

Высокая доля отказов в выдаче ипотеки связана с желанием банков ограничить долю рискованных кредитов в общем объёме выдач, а идеальный портрет заемщика сегодня - человек с низкой долговой нагрузкой и высоким первоначальным взносом, рассказал НСН член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

