Долговая яма: Почему 80% россиян не могут взять кредит
Эльман Мехтиев заявил НСН, что долговая нагрузка не должна превышать 50% ежемесячного дохода за вычетом расходов на жилье и еду.
Политика Центробанка сегодня направлена на сдерживание роста долговой нагрузки граждан, поэтому к заемщику сегодня предъявляются повышенные требования, заявил НСН гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Эльман Мехтиев.
Ранее выяснилось, что более 80% россиян не могут взять кредит. Долю неспособных взять займ в банке назвали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). В октябре 2025 года доля отказов по заявкам на розничные кредиты (потребительские кредиты, пос-кредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотека) выросла до рекордного уровня — почти 82 процента. В сравнении с сентябрем показатель вырос на 3,7 процента, а за год — на 5,5 процента. Мехтиев объяснил, что происходит.
«Когда у людей высокая долговая нагрузка, высокая доля отказов им – это неплохо. Это делается, чтобы не увеличивать долговую нагрузку, чтобы не было долговой ямы. С учетом текущей ситуации я в этом не вижу ничего плохого для экономики и финансовой системы. Если долговая нагрузка более 50%, зачем ее увеличивать? Есть объективная реальность, с которой надо считаться. Среди основных факторов политика ЦБ по сдерживанию роста долговой нагрузки населения. У банков и МФО есть лимиты. Главная причина отказов – это доход потенциального получателя. Банки оценивают все риски сегодня», - отметил он.
Мехтиев рассказал, в каком случае брать кредиты уже небезопасно.
«Например, в Казахстане запрещено выдавать любые кредиты, если совокупная долговая нагрузка превышает 50% ежемесячного дохода. Если совсем правильно рассуждать, то должно быть 50% от доступного дохода, за вычетом расходов на жилье, ЖКХ и еду. Это безопасно, все остальное начинает создавать проблемы. Сейчас при кредите до 50 тысяч рублей у нас действует норма о самодекларировании доходов. Если ее отменить, вопрос, куда пойдут от 10 до 15 миллионов человек. Они пойдут в ломбарды и что-то нелегальное. Поэтому микрозаймы нужны, а рост нелегального кредитования не нужен», - добавил собеседник НСН.
Высокая доля отказов в выдаче ипотеки связана с желанием банков ограничить долю рискованных кредитов в общем объёме выдач, а идеальный портрет заемщика сегодня - человек с низкой долговой нагрузкой и высоким первоначальным взносом, рассказал НСН член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.
