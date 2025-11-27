Просто повезло? Как бороться с читерами на киберспортивных турнирах
Ярослав Кузнецов заявил НСН, что в любом компьютерной игре есть какие-то читы или другие способы обмануть.
На крупных киберспортивных турнирах всегда есть зрители и судьи, использовать читы и обходы сложно, а в онлайне за этим никак не проследить, заявил НСН известный игрок в Dota 2 Ярослав Кузнецов.
Депутаты Госдумы предложили ввести штрафы до 30 тысяч рублей за использование запрещенных читов и специальных программ на киберспортивных турнирах, пишут «Известия». Также есть идея использовать технические средства для предотвращения читерства. В материале говорится, что до 80% геймеров пользуются подобным софтом. При этом технически отловить всех читеров невозможно – попадаются примерно 80% из них. Кузнецов объяснил, почему бороться с нарушителями так сложно.
«Штрафы не помогут, потому что штрафы небольшие, а вычислить нарушителя невероятно тяжело. Если начнут активно всех ловить, то это может сработать. Если будет дисквалификация, запрет на игру. Но это будет работать только на наших турнирах внутри страны. А это не так много турниров, они не такого высокого уровня, откровенно говоря. Отборы туда проходят в интернете, там вычислить нарушителя очень тяжело, только косвенно можно предположить. Как доказать? Человеку, может, просто повезло», - отметил он.
По его словам, полностью искоренить читерство невозможно.
«В любом компьютерной игре есть какие-то читы или другие способы обмануть. Это как в любой сфере IT есть те, кто пытается все взломать – вечная борьба хакеров против белых хакеров. Полностью искоренить читерство невозможно, всегда найдут лазейки. Нельзя исключить подобные махинации ни в одной игре. На турнирах высокого уровня этого обычно нет, на более низком уровне это более распространено. Турниры высокого уровня проходят в офлайне, при зрителях и судьях, которые стоят за спиной игроков. Хотя прецеденты в истории были, но мало, исключительные случаи. Если турнир проходит в онлайне, там следить гораздо тяжелее», - добавил собеседник НСН.
По данным экспертов, сейчас порядка 80% геймеров пользуются читерским софтом, что наносит вред репутации киберспорта, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
