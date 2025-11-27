Джакарта стала самым густонаселенным городом в мире
Столица Индонезии Джакарта возглавила рейтинге самых густонаселённых городов мира. Об этом сообщает RT.
Согласно данным Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам на 2025 год, в настоящее время в Джакарте проживает 42 млн человек. Второе место в списке заняла столица Бангладеш Дакка (37 млн), а столица Японии Токио стала третьей (33 млн).
«Это резко контрастирует с предыдущим отчётом за 2018 год, в котором Токио занимал первое место с населением 37 млн человек», — указано в отчёте.
В ООН отметили, что изменение результатов связано с тем, что в рамках исследования использовалась новая методология.
Ранее Финляндия была вновь признана самой счастливой страной мира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru