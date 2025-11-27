Верховный суд РФ признал американскую «дочку» ФБК террористической организацией
Американское юрлицо «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом, экстремистской организацией и запрещён в РФ) признали в России террористической организацией. Об этом сообщает RT.
Уточняется, что речь идёт о некоммерческой корпорации Anti-Corruption Foundation, Inc (ACF, ACF international, «Фонд борьбы с коррупцией, Инк.»). Вердикт о признании её террористической организацией вынес Верховный суд (ВС) РФ.
Решение было принято в рамках иска, поданного Генпрокуратурой РФ. Отныне деятельность ACF в России запрещена.
Ранее экс-глава ФБК Леонид Волков (признан в РФ иноагентом, включён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) был заочно приговорён в России к 18 годам лишения свободы по девяти статьям Уголовного кодекса, сообщает «Свободная пресса».
