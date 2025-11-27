Проблемы с отоплением в МГУ были и раньше, однако сейчас кое-где может быть действительно прохладно из-за ремонта и устаревших коммуникаций. Об этом НСН рассказал завкафедрой океанологии вуза Сергей Добролюбов.

Ранее в соцсетях появилась информация, что студенты МГУ приходят на лекции с обогревателями. По словам учащихся, в вузе настолько холодно, что на парах приходится сидеть в куртках. На опубликованных снимках видно, что градусник показывает температуру в помещениях главного корпуса всего лишь 16 градусов. При этом отмечается, что руководство вуза на жалобы никак не реагирует. Добролюбов рассказал, что проблема связана с ремонтом и руководство МГУ занимается проблемой.

«Дело в ремонте. Я не веду пары в больших аудиториях. В малых иногда, да, сидят в верхней одежде. Топят не очень хорошо. Тем более сейчас ремонтируют этажи. Я бы сказал, что 18-20 градусов есть всегда. Если 18 градусов мало, ну, тогда, да, надо что-то одевать. Вот так, чтобы совсем холодно, я не могу сказать. По крайней мере это касается географического факультета. Инженерная служба все время старается что-то сделать. Идет капитальный ремонт. Понятно, что если это все было построено 80 лет назад, то все не так просто, тем более, что здание высокое, нужно большое давление», - рассказал он.