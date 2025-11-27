«Жалуются коллеги»: Преподаватель МГУ раскрыл, почему в вузе стоит холод
Никто не приходит с обогревателями в вуз, однако иногда в некоторых помещениях студенты действительно сидят в куртках, рассказал НСН Сергей Добролюбов.
Проблемы с отоплением в МГУ были и раньше, однако сейчас кое-где может быть действительно прохладно из-за ремонта и устаревших коммуникаций. Об этом НСН рассказал завкафедрой океанологии вуза Сергей Добролюбов.
Ранее в соцсетях появилась информация, что студенты МГУ приходят на лекции с обогревателями. По словам учащихся, в вузе настолько холодно, что на парах приходится сидеть в куртках. На опубликованных снимках видно, что градусник показывает температуру в помещениях главного корпуса всего лишь 16 градусов. При этом отмечается, что руководство вуза на жалобы никак не реагирует. Добролюбов рассказал, что проблема связана с ремонтом и руководство МГУ занимается проблемой.
«Дело в ремонте. Я не веду пары в больших аудиториях. В малых иногда, да, сидят в верхней одежде. Топят не очень хорошо. Тем более сейчас ремонтируют этажи. Я бы сказал, что 18-20 градусов есть всегда. Если 18 градусов мало, ну, тогда, да, надо что-то одевать. Вот так, чтобы совсем холодно, я не могу сказать. По крайней мере это касается географического факультета. Инженерная служба все время старается что-то сделать. Идет капитальный ремонт. Понятно, что если это все было построено 80 лет назад, то все не так просто, тем более, что здание высокое, нужно большое давление», - рассказал он.
По словам преподавателя, занятия из-за холода в помещениях еще не срывались, однако от своих пожилых коллег он действительно слышал жалобы. Также он отметил, что такая проблема была и раньше.
«Такого, чтобы из-за этого срывались занятия, не было. Я не видел, чтобы носили обогреватели. Больше жалоб даже иногда бывает от пожилых сотрудников, потому что им холодно. Иногда бывает, что не все радиаторы работают. Но в университете знают проблему и делают, что могут. Никто специально никакого саботажа не устраивает. Но такое бывало и раньше, и даже не было связано с ремонтом», - подытожил собеседник НСН.
Ранее депутат Госдумы Сергей Колунова рассказал, что жильцы в праве требовать уменьшить платеж за отопление, если в квартире или подъезде холодно, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
