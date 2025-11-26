Мошенники активизировались перед новогодними корпоративами
Мошенники традиционно активизируются в преддверии новогодних праздников, и этот год не стал исключением. Координатор центра безопасного интернета и аналитик РОЦИТ Урвана Парфентьева в беседе с ОТР заявил, что сезонный ажиотаж создает идеальные условия для мошенников, которые подбирают максимально правдоподобные поводы для обмана, прежде всего используя темы скидок, распродаж и подготовки корпоративов.
Парфентьев отметил, что популярной остается схема «фейк босс», когда сотруднику приходит сообщение якобы от руководителя с просьбой «скинуться» на корпоратив или срочно оплатить счет.
В больших компаниях подобные атаки особенно эффективны. Высокая загруженность в конце года, интенсивная переписка и множество подрядчиков снижают внимательность работников.
На фоне таких схем эксперты по кибербезопасности фиксируют рост комбинированных атак, когда вместе с письмами используются звонки, в том числе deepfake-аудио и видео, имитирующие голос или обращение руководителя. Злоумышленники также создают поддельные сайты подрядчиков и используют QR-коды, которые трудно визуально распознать как опасные, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мошенники активизировались перед новогодними корпоративами
- Низкая занятость украинцев в ФРГ усиливает нагрузку на экономику
- Криминалист допустил, что иголка в батончике «Марс» могла появиться на складе
- Адвокат отверг слухи о фиктивном разводе Дмитрия и Полины Дибровых
- Суд рассмотрит иск Безрукова из-за масок с его изображением
- От трека к звезде: Стриминги стали новыми СМИ для молодых артистов
- Защита отца экс-замглавы МО Иванова попросила не изымать подаренный мотоцикл
- Звезды и симпатии: Трунов объяснил условный приговор актрисе Тарасовой
- В Москве скорректирует тарифы на проезд с января 2026 года
- В Таиланде пропал россиянин, не явившийся на рейс домой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru