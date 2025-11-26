Мошенники активизировались перед новогодними корпоративами

Мошенники традиционно активизируются в преддверии новогодних праздников, и этот год не стал исключением. Координатор центра безопасного интернета и аналитик РОЦИТ Урвана Парфентьева в беседе с ОТР заявил, что сезонный ажиотаж создает идеальные условия для мошенников, которые подбирают максимально правдоподобные поводы для обмана, прежде всего используя темы скидок, распродаж и подготовки корпоративов.

Парфентьев отметил, что популярной остается схема «фейк босс», когда сотруднику приходит сообщение якобы от руководителя с просьбой «скинуться» на корпоратив или срочно оплатить счет.