Мошенники активизировались перед новогодними корпоративами

Мошенники традиционно активизируются в преддверии новогодних праздников, и этот год не стал исключением. Координатор центра безопасного интернета и аналитик РОЦИТ Урвана Парфентьева в беседе с ОТР заявил, что сезонный ажиотаж создает идеальные условия для мошенников, которые подбирают максимально правдоподобные поводы для обмана, прежде всего используя темы скидок, распродаж и подготовки корпоративов.

Парфентьев отметил, что популярной остается схема «фейк босс», когда сотруднику приходит сообщение якобы от руководителя с просьбой «скинуться» на корпоратив или срочно оплатить счет.

Звонки мошенникам от жертв стали самой популярной схемой

В больших компаниях подобные атаки особенно эффективны. Высокая загруженность в конце года, интенсивная переписка и множество подрядчиков снижают внимательность работников.

На фоне таких схем эксперты по кибербезопасности фиксируют рост комбинированных атак, когда вместе с письмами используются звонки, в том числе deepfake-аудио и видео, имитирующие голос или обращение руководителя. Злоумышленники также создают поддельные сайты подрядчиков и используют QR-коды, которые трудно визуально распознать как опасные, передает «Радиоточка НСН».

