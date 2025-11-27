Вирусолог предупредил о резком подъеме заболеваемости гриппом и ОРВИ

Повышение заболеваемости респираторными заболеваниями происходит в это время каждый год, и нет признаков того, чтобы этот стал исключением, заявил в беседе с НСН вирусолог Анатолий Альтштейн.

Участились случаи заболевания гриппом, сейчас это порядка 83 человек на 10 тысяч, заявил НСН профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

В Роспотребнадзоре опровергли информацию СМИ о появившемся новом вирусе, отметив, что в РФ наблюдается сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Альтштейн отметил, что начался резкий подъем респираторных заболеваний.

«Сейчас начинается резкий подъем числа респираторных заболеваний. С сентября подъем заболеваемости был более постепенный. Участились и случаи заболевания гриппом, сейчас это порядка 83 человек на 10 тысяч. Грипп регистрируется в основном H3N2. H1N1 реже стал встречаться. Заболеваемость коронавирусом также поднимается, но цифры небольшие. Идет типичный сезон подъема респираторных заболеваний. До сих пор всё ещё остается возможность провакцинироваться против гриппа и других инфекций», - напомнил специалист.

По его словам, на циркуляции вирусов благотворно сказывается слякотная погода.

«Раз сейчас пошел подъем заболеваемости, он будет продолжаться всю зиму. На циркуляции вирусов сейчас благотворно сказывается и слякотная погода, какая сейчас в Москве. Повышение заболеваемости респираторными заболеваниями происходит в это время каждый год, и нет признаков того, чтобы этот стал исключением. Обычно респираторные заболевания проходят в течение нескольких дней или недели. Отдельные случаи, конечно, могут быть более тяжелыми, когда потребуется госпитализация», - добавил Альтштейн.

Ранее бывший главный санитарный врач РФ, эпидемиолог Геннадий Онищенко объяснил, как защититься от гриппа в сезон простуд, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
