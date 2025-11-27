«Сейчас начинается резкий подъем числа респираторных заболеваний. С сентября подъем заболеваемости был более постепенный. Участились и случаи заболевания гриппом, сейчас это порядка 83 человек на 10 тысяч. Грипп регистрируется в основном H3N2. H1N1 реже стал встречаться. Заболеваемость коронавирусом также поднимается, но цифры небольшие. Идет типичный сезон подъема респираторных заболеваний. До сих пор всё ещё остается возможность провакцинироваться против гриппа и других инфекций», - напомнил специалист.

По его словам, на циркуляции вирусов благотворно сказывается слякотная погода.