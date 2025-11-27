Стипендию имени Менделеева введут в РФ для студентов и аспирантов
Стипендия имени Менделеева в области химии учредят в РФ для студентов и аспирантов. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга.
Он рассказал, основным критерием для её получения станет достижение кандидатом определённых результатов в научно-исследовательской или научно-практической деятельности.
«Наличие... публикации в рецензируемых научных изданиях и материалах конференций, получение гранта на выполнение научно-исследовательской работы, победа на международной или всероссийской олимпиаде или ином конкурсе», - уточнил парламентарий.
Ранее в Госдуме предложили ввести стипендию для отцов-студентов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
