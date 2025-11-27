По его словам, Зеленскому необходимо сделать это ради сохранения Украины «в тех границах, в которых она сегодня есть».

«С учётом реалий на фронте, нужно договариваться, не надо торпедировать переговорный процесс», - сказал Лукашенко журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Ранее советник Офиса президента Украины Александр Бевз заявил, что Зеленский намерен обсуждать вопрос территорий только с президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, сообщает «Свободная пресса».

