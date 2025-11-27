Лукашенко: Зеленский должен договориться для сохранения текущих границ Украины

Президент Украин Владимир Зеленский должен прекратить торпедировать переговорный процесс по урегулированию конфликта. Как пишет RT, об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Лукашенко заявил о желании поговорить с Зеленским

По его словам, Зеленскому необходимо сделать это ради сохранения Украины «в тех границах, в которых она сегодня есть».

«С учётом реалий на фронте, нужно договариваться, не надо торпедировать переговорный процесс», - сказал Лукашенко журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Ранее советник Офиса президента Украины Александр Бевз заявил, что Зеленский намерен обсуждать вопрос территорий только с президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, сообщает «Свободная пресса».

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
