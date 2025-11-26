В России 17 млн человек установили самозапреты на кредиты

Самозапрет на кредиты в России установили уже 17 млн граждан. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко, передает РИА Новости.

Россиянам напомнили о пользе самозапрета на кредиты

«На сегодняшний день 17 миллионов человек оформили самозапреты... Это по-настоящему сумасшедшие цифры», - отметил зампред правительства.

Россияне могут установить полный или частичный запрет на получение займов в банках и микрофинансовых организациях с 1 марта, напоминает «Свободная пресса». Сервис доступен на портале госуслуг.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:РоссияКредиты

Горячие новости

Все новости

партнеры