В России 17 млн человек установили самозапреты на кредиты
26 ноября 202511:55
Самозапрет на кредиты в России установили уже 17 млн граждан. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко, передает РИА Новости.
«На сегодняшний день 17 миллионов человек оформили самозапреты... Это по-настоящему сумасшедшие цифры», - отметил зампред правительства.
Россияне могут установить полный или частичный запрет на получение займов в банках и микрофинансовых организациях с 1 марта, напоминает «Свободная пресса». Сервис доступен на портале госуслуг.
