Россия летит на помощь: самолеты МЧС с «гуманитаркой» отправились в Бейрут
Россия выслала несколько самолетов с гуманитарной помощью, врачами и оборудованием в Бейрут, где после мощнейшего взрыва в порту вечером во вторник погибло 137 человек и пострадали еще 5000.
Россия выслала несколько самолетов с гуманитарной помощью, врачами и оборудованием в Бейрут, где после мощнейшего взрыва в порту погибло 137 человек и пострадали еще 5000.
Для оказания помощи пострадавшим от взрыва в Бейруте российской стороной отправлен третий самолет МЧС. На борту воздушного судна вылетели специалисты Роспотребнадзора с необходимым оборудованием.
Сегодня в 04:53 самолет Ил-76 взлетел из Саратов в направлении Ливана. Всего было отправлено 15 сотрудников ведомства и спецоборудование для выявления COVID-19. Ранее борт прибыл из Москвы в Саратов.
Днем ранее в Бейрут было доставлено более 100 россиян – спасатели, кинологи с собаками для поиска людей под завалами, медперсонал и психологи. Кроме того Россией был переправлен автономный аэромобильный госпиталь. Всего МЧС запланировало порядка пяти рейсов в Бейрут со 150 российскими специалистами.
Глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев в эфире НСН выразил уверенность в необходимости оказать Ливану помощь.
«Ливан для нашей страны государство дружественное. Принимая во внимание масштабы этой чудовищной трагедии, мы должны предлагать ливанским властям любую помощь, которая может оказаться необходимой. Определять объемы такой помощи должны специалисты, прежде всего, с ливанской стороны. По моему глубокому убеждению, Россия должна «подставить плечо» в том объеме, в каком это будет необходимо», - сказал сенатор.
По его мнению, это происшествие не снизит политической напряженности в Ливане и вокруг него.
«Насчет ситуации в регионе я скорее пессимистичен. Сейчас будет волна эмоций, волна сочувствия к ливанскому народу. Но весь опыт показывает, что таких эмоций недостаточно, чтобы менять направление политических процессов, тем более в таких конфликтных регионах, как Ближний Восток. Поэтому можно ожидать некоторой деэскалации напряженности вокруг Ливана на ближайшее время, но боюсь, все вернется обратно, как только эмоции пойдут на убыль», - отметил Косачев.
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