В Совфеде заявили, что Россия должна «подставить плечо» Ливану

Более 100 человек погибли и ещё 4 тысяч граждан пострадали при взрыве в районе порта в Бейруте. Как сообщил глава Минздрава Ливана Хамад Хасан, многие числятся пропавшими без вести, их поиски в ночное время были затруднены из-за перебоев в электроснабжении. По словам премьер-министрa Ливанa Хасана Диаба, причиной взрывa стало ненадлежащее хранение на складе в порту 2750 т аммиачной селитры.

Глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев в эфире НСН выразил уверенность в необходимости оказать Ливану помощь.

«Ливан для нашей страны государство дружественное. Принимая во внимание масштабы этой чудовищной трагедии, мы должны предлагать ливанским властям любую помощь, которая может оказаться необходимой. Определять объемы такой помощи должны специалисты, прежде всего, с ливанской стороны. По моему глубокому убеждению, Россия должна «подставить плечо» в том объеме, в каком это будет необходимо», - сказал сенатор.