Первые два самолета с помощью из РФ прибыли в Ливан
Первые два самолета с помощью из РФ прибыли в ливанский Бейрут, где произошел мощный взрыв. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС РФ.
Отмечается, что оба самолета успешно приземлились в Ливане между 20 и 22 вечера по московскому времени. Самолеты, в частности, доставили оперативную группу и специалистов отряда "Центроспас" для ликвидации последствий взрыва.
Всего Россия в рамках гуманитарной помощи направит в Бейрут 5 самолетов. Планируется, что Россия доставит в столицу Ливана врачей, специалистов Роспотребнадзора и мобильный госпиталь.
Взрыв в порту столицы Ливана произошел накануне. Сдетонировали 2700 тонн аммиачной селитры, конфискованной 6 лет назад таможней. Мощный взрыв последовал за возгоранием, возникшим при проведении сварочных работ.
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