Первые два самолета с помощью из РФ прибыли в Ливан

Отмечается, что оба самолета успешно приземлились в Ливане между 20 и 22 вечера по московскому времени. Самолеты, в частности, доставили оперативную группу и специалистов отряда "Центроспас" для ликвидации последствий взрыва.

Всего Россия в рамках гуманитарной помощи направит в Бейрут 5 самолетов. Планируется, что Россия доставит в столицу Ливана врачей, специалистов Роспотребнадзора и мобильный госпиталь.

Взрыв в порту столицы Ливана произошел накануне. Сдетонировали 2700 тонн аммиачной селитры, конфискованной 6 лет назад таможней. Мощный взрыв последовал за возгоранием, возникшим при проведении сварочных работ.

