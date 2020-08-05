Грузинская селитра с русского судна под молдавским флагом взорвала Бейрут. Подробности

Предварительной причиной сильнейшего взрыва в порту Бейрута власти Ливана назвали сварочные работы на складе, где уже шесть лет хранилось 2750 тонн нитрата аммония или аммиачной селитры. Это вещество используется и как удобрение и как один из компонентов взрывчатки. Чтобы избежать кражи, сотрудники порта решили заделать проемы, через которые злоумышленники могли проникнуть на склад. Сварочные работы привели к пожару и взрыву, который разрушил едва ли не полгорода.

Грузинская селитра, груз которой направлялся в Мозамбик на судне, принадлежавшем российскому гражданину и ходившем под флагом Молдавии, уничтожила порт в столице Ливана. Взорвавшаяся селитра была конфискована с борта судна Rhosus в сентябре 2014 года. Корабль шел из Батуми в Мозамбик, а в Бейруте должен был взять дополнительный груз. Однако портовые власти арестовали судно за нарушения и конфисковали селитру, которая с тех пор так и хранилась на портовом складе. Владельцем судна был уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин, утверждали моряки, работавшие на корабле. По их словам, владелец заявил, что обанкротился, и «фактически бросил судно». Груз селитры принадлежал неизвестным заказчикам из Мозамбика. Rhosus так и остался в порту Бейрута, где через пару лет затонул.

Последствия взрыва в Бейруте сопоставимы с результатами бомбежки. По мощности он был эквивалентен землетрясению магнитудой 4,5, а его отголоски были слышны даже на Кипре - за 250 км от Бейрута. Порт ливанской столицы разрушен почти полностью. Обрушились фасады зданий, расположенных в его окрестностях, по всему городу повреждены жилые дома и офисные здания. Пострадало в том числе здание российской дипмиссии. Травмы получила сотрудница посольства. По официальным данным, погибли более ста человек, число пострадавших превысило 4 тысячи. 300 тысяч остались без крова. Верховный совет обороны Ливана объявил город зоной бедствия.

Материальный ущерб от взрыва, по разным оценкам, составляет от 3 до 5 млрд долларов. Ливан, и без того переживающий крайне тяжелую экономическую ситуацию, столкнется с сильнейшим экономическим кризисом в результате взрыва в Бейруте, заявил президент страны Мишель Аун. При взрыве было разрушено главное зернохранилище Ливана, где находилось более 15 тысяч тонн пшеницы. Теперь запасов зерна в стране осталось менее чем на месяц. При этом, по словам главы министерства экономики, Ливану необходимы резервы как минимум на три месяца, чтобы обеспечить продовольственную безопасность.

О готовности оказать Ливану помощь объявили многие страны, в том числе и России. По решению главы государства, МЧС России направит пять самолетов в Бейрут для оказания помощи в ликвидации последствий взрыва. Спецбортами в столицу Ливана будут доставлены мобильный госпиталь, врачи и спасатели отряда «Центроспас».

