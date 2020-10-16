Больше мигрантов! Власти признали вымирание России

Директор института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский заявил НСН, что в целом наблюдается глубокий кризис, который длится с середины 60-х годов прошлого века.

«Население не может не сокращаться, потому что у нас рождаемость ниже смертности. Но это длится уже десятки лет. Потому население за счет естественного прироста увеличиваться не может», - отметил он.

По его словам, обеспечить прирост населения можно только за счет мигрантов. При этом, как утверждает демограф, миграция должна быть весьма высокой.

«Арифметика простая: если двое родителей не рождают больше, чем двое детей, то население расти не может», - резюмировал эксперт.

Демографы полагают, что и через год, когда в полную силу будут действовать президентские меры поддержки рождаемости, демографическая ситуация в стране в лучшую сторону не изменится.

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в интервью НСН заявил, что Россия будет пожинать плоды деятельности ушедшего правительства.

«Предыдущее правительство неправильно определило всю структуру демографии и цели стимулирования, поддерживая рождаемость первых детей, когда надо было – четвертых! Это просто некомпетентная политика. Даже если сейчас в два-три раза больше денег дать, без реального изменения социально-экономического строя в стране рожать больше не начнут! Людям нужна уверенность в будущем», - заявил Крупнов.

Ранее Росстат сообщали, что по итогам 2019 году наибольшая убыль населения зарегистрирована в Саратовской области – 19 000 человек. Наибольший прирост населения отмечается в Московской области, Москве.

