Больше мигрантов! Власти признали вымирание России
Демографы рассказали в эфире НСН, как сохранить численность населения страны.
Численность населения России к 2024 году может уменьшиться на 1,2 миллиона человек. Такой прогноз содержится в новой версии единого плана по достижению национальных целей до 2030 года. По данным газеты «Известия», в предыдущей версии плана правительство прогнозировало снижение численности населения в нынешнем году на 158 000 человек, в 2021 году – на 81 500 человек, а затем – рост показателя.
Естественная убыль населения России за первые 7 месяцев текущего года составила 316 300 человек. Такие данные обнародовала Федеральная служба государственной статистики. Показатель вырос на 106 тысяч по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Директор института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский заявил НСН, что в целом наблюдается глубокий кризис, который длится с середины 60-х годов прошлого века.
«Население не может не сокращаться, потому что у нас рождаемость ниже смертности. Но это длится уже десятки лет. Потому население за счет естественного прироста увеличиваться не может», - отметил он.
По его словам, обеспечить прирост населения можно только за счет мигрантов. При этом, как утверждает демограф, миграция должна быть весьма высокой.
«Арифметика простая: если двое родителей не рождают больше, чем двое детей, то население расти не может», - резюмировал эксперт.
Демографы полагают, что и через год, когда в полную силу будут действовать президентские меры поддержки рождаемости, демографическая ситуация в стране в лучшую сторону не изменится.
Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в интервью НСН заявил, что Россия будет пожинать плоды деятельности ушедшего правительства.
«Предыдущее правительство неправильно определило всю структуру демографии и цели стимулирования, поддерживая рождаемость первых детей, когда надо было – четвертых! Это просто некомпетентная политика. Даже если сейчас в два-три раза больше денег дать, без реального изменения социально-экономического строя в стране рожать больше не начнут! Людям нужна уверенность в будущем», - заявил Крупнов.
Ранее Росстат сообщали, что по итогам 2019 году наибольшая убыль населения зарегистрирована в Саратовской области – 19 000 человек. Наибольший прирост населения отмечается в Московской области, Москве.
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