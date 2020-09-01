Назван способ остановить убыль населения России

Общая численность населения России на фоне пандемии по итогам 2020 года, по предварительной оценке, сократится на 158 тысяч человек. Такие цифры приводятся в проекте единого плана правительства по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года. Более масштабное сокращение наблюдалось по итогам 2006 года, тогда население страны уменьшилось почти на 374 тысячи человек. Так что нынешняя убыль, как отмечает РБК, максимальная за 14 лет.

Директор института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский заявил НСН, что дело далеко не только в пандемии коронавируса, это глубокий кризис, который длится с середины 60-х годов прошлого века.

«Непонятно, почему после пандемии население так должно сократиться, если по официальным данным от коронавирусной инфекции скончались около 17 тысяч человек? При этом замечу, что население не может не сокращаться, потому что у нас рождаемость ниже смертности. Но это длится уже десятки лет. Потому население за счет естественного прироста увеличиваться не может», - отметил собеседник НСН.

По его словам, обеспечить прирост населения можно только за счет мигрантов. При этом, как утверждает демограф, миграция должна быть весьма высокой.