Демограф: Росстат путает россиян в демографии!
Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в интервью НСН пояснил, почему не надо доверять данным Росстата об убыли и приросте населения в России.
Опубликованы данные об убыли населения в российских регионах. «Российская газета» разместила официальную информацию Росстата.
К вымирающим территориям можно отнести регионы: Омскую, Саратовскую, Кемеровскую, Волгоградскую области и Алтайский край. Здесь зафиксирована убыль населения.
Прирост численности населения Росстат зафиксировал в Северо-Кавказском, Центральном, Южном, Уральском и Северо-Западном федеральных округах, отмечает Lenta.ru.
Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в интервью НСН заявил, что Росстат приводит абсолютные цифры, которые, по мнению ученого, не отражают сведения о составе населения указанных регионов и округов, а также динамику изменений, социально-экономические особенности территорий.
«Эти данные, мягко говоря, несерьезные. Таких, как Омская область, можно назвать еще 20 регионов. Только цифры будут поменьше, потому что и населения там меньше. Что касается роста населения, он происходит в регионах-аттракторах, которые являются центрами внутренней миграции благодаря экономическому развитию. Сюда люди бегут из регионов, где убыль населения. Главные центры притяжения в России – Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Тюмень, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа, Краснодарский край (Сочи). Здесь много молодых, поэтому и данные по рождаемости тоже высокие. Не надо работать в Росстате, чтобы это понимать», - отметил демограф.
Юрий Крупнов считает, что и через год, когда в полную силу будут действовать президентские меры поддержки рождаемости, демографическая ситуация в стране в лучшую сторону не изменится. Россия будет пожинать плоды деятельности ушедшего правительства, которое, по мнению эксперта, выстроило неправильную политику поддержки рождаемости.
«Предыдущее правительство неправильно определило всю структуру демографии и цели стимулирования, поддерживая рождаемость первых детей, когда надо было – четвертых! Это просто некомпетентная политика. Даже если сейчас в два-три раза больше денег дать, без реального изменения социально-экономического строя в стране рожать больше не начнут! Людям нужна уверенность в будущем», - заявил собеседник НСН.
Ранее в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» прошла пресс-конференция на тему: «Демографические итоги года: Россияне вымирают вопреки указам президента». Директор Института повышения конкурентоспособности, Член рабочей группы по демографической и семейной политике экспертного совета при Правительстве РФ, к.э.н. Алексей Ульянов предложил поднять сумму материнского капитала до миллиона рублей, причем не только на второго ребенка, но и на последующих детей.
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