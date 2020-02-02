Демограф: Росстат путает россиян в демографии!

Опубликованы данные об убыли населения в российских регионах. «Российская газета» разместила официальную информацию Росстата.

К вымирающим территориям можно отнести регионы: Омскую, Саратовскую, Кемеровскую, Волгоградскую области и Алтайский край. Здесь зафиксирована убыль населения.

Прирост численности населения Росстат зафиксировал в Северо-Кавказском, Центральном, Южном, Уральском и Северо-Западном федеральных округах, отмечает Lenta.ru.

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в интервью НСН заявил, что Росстат приводит абсолютные цифры, которые, по мнению ученого, не отражают сведения о составе населения указанных регионов и округов, а также динамику изменений, социально-экономические особенности территорий.

«Эти данные, мягко говоря, несерьезные. Таких, как Омская область, можно назвать еще 20 регионов. Только цифры будут поменьше, потому что и населения там меньше. Что касается роста населения, он происходит в регионах-аттракторах, которые являются центрами внутренней миграции благодаря экономическому развитию. Сюда люди бегут из регионов, где убыль населения. Главные центры притяжения в России – Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Тюмень, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа, Краснодарский край (Сочи). Здесь много молодых, поэтому и данные по рождаемости тоже высокие. Не надо работать в Росстате, чтобы это понимать», - отметил демограф.