Данные ООН о населении России могут вызвать политический скандал
Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в интервью НСН предположил, что ООН просто признала Крым российским.
ООН насчитала в России в 2020 году на два миллиона человек населения больше, чем годом ранее. По данным организации, в прошлом году население РФ составляло 143 миллиона человек, а в этом – уже 145,9 миллиона.
Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в интервью НСН предположил, что ООН просто признала Крым российским.
«Кроме Крыма, ничего там не получается. В Крыму как раз чуть более двух миллионов, так что это, видимо, такое политическое решение. Исключительно статистический фактор, самого населения, естественно, не прибавилось. Как это получилось, на каком основании, это требует расследования. Хотя, думаю, ситуация прозаичная. Обычно, все эти данные на года два отстают. Потому что так ООН собирает статистические данные. Другое дело, что из этого может вырасти политический скандал», - сказал Крупнов.
Отметим, что демографическая статистика ООН отличается от данных Росстата, который оценивал численность россиян к концу 2019 года в 146,8 миллиона человек, а по данным на 1 июня 2020 года – в 146,6 миллиона. То есть за полгода Россия потеряла 200 тысяч человек.
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