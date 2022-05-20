Вирусолог оценил риски заражения обезьяньей оспой для россиян

Вирусолог Георгий Викулов в эфире НСН заверил, что Россия вооружена всем необходимым для борьбы с обезьяньей оспой. 


Обезьяньей оспой чаще всего заражаются в Африке от прямого контакта с животными или лабораторным путем. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

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Ранее стало известно, что в течение последних нескольких недель в странах Европы и Северной Америки были отмечены вспышка обезьяньей оспы. Викулов рассказал, что этим заболеванием люди чаще всего заражаются в Африке.

«Первичный источник заражения обезьяньей оспой – страны Африки. Происходит заражение от обезьян при тесном контакте, или внутрилабораторное заражение, контакт с биологическими жидкостями обезьян. Заражение контактно-бытовым и воздушно-капельным путем здесь тоже возможно. При этом такой возбудитель по потенциалу менее вирулентен (заболевание протекает менее тяжело – прим. НСН), чем возбудитель натуральной оспы человека. Это заболевание [натуральная оспа - прим. НСН] считается ликвидированным на планете», - объяснил он.
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При этом, по его словам, в России знают, как бороться с обезьяньей оспой.

«Переживание граждан никак не поможет в этом вопросе. Даже если мы все будем переживать, это никак не остановит и не изменит ситуацию, а только сделает хуже всем. Но Россия вооружена всем необходимым. Минимален риск попадания возбудителя заболевания на территорию РФ. В частности, существует обычное производство центром "Вектор" вакцины четвертого поколения от натуральной оспы. Но в отношении обезьяньей оспы существует санитарный кордон, и наши врачи знакомы с этим заболеванием», – добавил он.
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Вирусолог отметил, что у оспы не специфическая симптоматика.

«Могут возникать высыпания на коже, напоминающие высыпания от натуральной оспы. Нет черных высыпаний, похожих на нее: они сглажены, менее выражены. Выражен интоксикационный синдром. Но они не специфические. От того, что мы перечислим их в информационном пространстве, люди не станут лучше выявлять и понимать, что это оспа. При любых высыпаниях самолечение является ошибкой, необходимо обращаться к специалистам: дерматологу, терапевту или инфекционисту», - заключил Викулов.
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Инкубационный период обезьяньей оспы составляет от 5 до 21 дня. При этом чаще всего от этой болезни умирают дети.

Оспа обезьян уже выявлена в Испании, Италии, Португалии, США, Швеции, Франции, Канаде, Австралии и еще нескольких странах. В Испании эта оспа появилась еще в апреле.

Ранее заслуженный врач России, эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что гепатит неизвестной этиологии мог произойти от аденовируса.

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ФОТО: pixabay.com
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