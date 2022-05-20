Вирусолог оценил риски заражения обезьяньей оспой для россиян

Инкубационный период обезьяньей оспы составляет от 5 до 21 дня. При этом чаще всего от этой болезни умирают дети.

Оспа обезьян уже выявлена в Испании, Италии, Португалии, США, Швеции, Франции, Канаде, Австралии и еще нескольких странах. В Испании эта оспа появилась еще в апреле.

Ранее заслуженный врач России, эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН заявил, что гепатит неизвестной этиологии мог произойти от аденовируса.