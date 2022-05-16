Чем прививали в КНДР? Иммунолог уверен, что новый штамм COVID не грозит России

При этом в КНДР не выше, чем в других странах, риск появления какой-либо особой мутации COVID-19, считает врач.

«Я не устану повторять, что мутации появляются ежесекундно. Некоторые мутации могут привести к появлению штаммов – устойчивой мутации, которая не только внутри заразившегося человека распространяется, но обладает свойством переходить к другим людям. Вот вероятность появления нового штамма у них такая же, как у всех остальных – сколько-то там тысячных процента. Новый штамм может появиться при длительном течении заболевания у человека с иммунодефицитом. Либо это ВИЧ-инфекция, либо люди, проходящие специальное лечение с подавлением иммунитета, как правило, это онкология. Опять же, я не знаю их состояния по поводу ВИЧ-инфекции. По крайней мере, Северная Корея, как и Китай, всегда отчитывалась о том, что с ВИЧ-инфекцией у них проблем нет, она там не распространена», - рассказал он.

России и другим странам, граничащим с КНДР, не стоит дополнительно переживать о завозе новых случаев коронавируса.

«Крайне маловероятно, что с их территории пойдет какой-то новый штамм. У нас там всего 18 километров общей границы, там какое-то движение населения через эту границу существует, но со стороны Северной Кореи это всегда организованные группы, а с нашей стороны – я даже не знаю, кто туда ездит. Говорить о том, что у нас трансграничный перенос будет, маловероятно. Я подозреваю, что китайцы, если кто-то из Северной Кореи к ним перемещается, будут сразу сажать на карантин безоговорочно, южнокорейцы то же самое будут делать. Вряд ли КНДР будет источником каких-то угроз для соседей», - добавил Болибок.

Ранее стало известно, что Южная Корея планирует предложить КНДР провести беседу, цель которой — оказать помощь Пхеньяну в борьбе с распространением COVID-19, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на высокопоставленного источника в Сеуле.

