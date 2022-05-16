Чем прививали в КНДР? Иммунолог уверен, что новый штамм COVID не грозит России
Посещение Северной Кореи не пользуется популярностью, поэтому перенос нового штамма коронавируса из этой страны маловероятно, подчеркнул в эфире НСН иммунолог Владимир Болибок.
Таинственная лихорадка, бушующая в Северной Корее, с большой долей вероятности является омикрон-штаммом коронавируса, отметил врач-иммунолог Владимир Болибок в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Более 392,9 тысячи пациентов с повышенной температурой было выявлено в КНДР за сутки, сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). По данным ЦТАК, с вечера 14 мая до 18 часов 15 мая зафиксировали более 152 600 выздоровевших, скончались 8 человек.
«Такая массовая заболеваемость, которая появилась в КНДР, не может быть вызвана ничем, кроме омикрон-штамма коронавируса. Других инфекций, вызывающих такое массовое заболевание с лихорадкой, при этом с относительно низкой летальностью, человечество не знает. Предсказать, как там у них дело пойдет, очень сложно. Я, например, даже не знаю, проводилась ли у них вакцинация, возможно, у них была китайская вакцина. Такой низкий уровень летальности говорит о том, что население у них, скорее всего, привито. «Омикрон», к сожалению, преодолевает иммунную защиту, но те, кто вакцинирован, переносят заболевание без тяжелого течения и летальных исходов. Если думать, что они все-таки статистику приводят более-менее правильную, а не относят погибших к другим категориям. Вероятнее всего, это может быть какой-то из подвидов «омикрона», который либо там возник, либо им занесли его. Сказать это сложно до тех пор, пока не выделят сам возбудитель, не секвенируют его и не будет понятно, к чему он относится», - объяснил иммунолог.
При этом в КНДР не выше, чем в других странах, риск появления какой-либо особой мутации COVID-19, считает врач.
«Я не устану повторять, что мутации появляются ежесекундно. Некоторые мутации могут привести к появлению штаммов – устойчивой мутации, которая не только внутри заразившегося человека распространяется, но обладает свойством переходить к другим людям. Вот вероятность появления нового штамма у них такая же, как у всех остальных – сколько-то там тысячных процента. Новый штамм может появиться при длительном течении заболевания у человека с иммунодефицитом. Либо это ВИЧ-инфекция, либо люди, проходящие специальное лечение с подавлением иммунитета, как правило, это онкология. Опять же, я не знаю их состояния по поводу ВИЧ-инфекции. По крайней мере, Северная Корея, как и Китай, всегда отчитывалась о том, что с ВИЧ-инфекцией у них проблем нет, она там не распространена», - рассказал он.
России и другим странам, граничащим с КНДР, не стоит дополнительно переживать о завозе новых случаев коронавируса.
«Крайне маловероятно, что с их территории пойдет какой-то новый штамм. У нас там всего 18 километров общей границы, там какое-то движение населения через эту границу существует, но со стороны Северной Кореи это всегда организованные группы, а с нашей стороны – я даже не знаю, кто туда ездит. Говорить о том, что у нас трансграничный перенос будет, маловероятно. Я подозреваю, что китайцы, если кто-то из Северной Кореи к ним перемещается, будут сразу сажать на карантин безоговорочно, южнокорейцы то же самое будут делать. Вряд ли КНДР будет источником каких-то угроз для соседей», - добавил Болибок.
Ранее стало известно, что Южная Корея планирует предложить КНДР провести беседу, цель которой — оказать помощь Пхеньяну в борьбе с распространением COVID-19, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на высокопоставленного источника в Сеуле.
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