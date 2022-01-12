«Есть пара недель»: Путин призвал россиян готовиться к новому удару коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время ожидается новый виток пандемии COVID-19, пишет РИА Новости.

По его словам, у России есть пара недель для подготовки к новому удару коронавируса, добавляет ТАСС.

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Президент поручил премьер-министру Михаилу Мишустину проработать вопросы вакцинации и мобилизации учреждений.

Со своей стороны, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что отрабатываются срочные меры на случай ухудшения ситуации с коронавирусом.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в ближайшие 7-10 дней в столице ожидается существенное увеличение заразившихся новым штаммом коронавируса «омикрон».

Врач-эксперт Тимур Пестерев ранее объяснял Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что количество заболевших «омикроном» может быть больше, чем во время осенней волны коронавируса. При этом он отметил, что «все будет не так страшно», поскольку «омикрон» в четыре раза менее смертельный, чем «дельта»-штамм.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:КоронавирусВладимир Путин
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