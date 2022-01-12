«Лихорадит из-за ковида»: В профсоюзе медиков оценили статистику о «потерянных годах жизни»

Здравоохранение в России не восстановится до тех пор, пока не будет решена проблема с пандемией, заявил председатель профсоюза работников здравоохранения России Анатолий Домников в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава представил рейтинг регионов с высокой избыточной смертностью, составленный по системе «Потерянные годы жизни». Лидером антирейтинга стал Чукотский автономный округ, где люди не доживают 7,76 лет. На втором и третьем месте оказались Чечня и Ненецкий автономный округ.