«Лихорадит из-за ковида»: В профсоюзе медиков оценили статистику о «потерянных годах жизни»

Медучреждения работают в ненормальном режиме из-за пандемии коронавируса, поскольку постоянно готовятся к новым волнам заболеваемости, пожаловался глава профсоюза работников здравоохранения Анатолий Домников.

Здравоохранение в России не восстановится до тех пор, пока не будет решена проблема с пандемией, заявил председатель профсоюза работников здравоохранения России Анатолий Домников в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава представил рейтинг регионов с высокой избыточной смертностью, составленный по системе «Потерянные годы жизни». Лидером антирейтинга стал Чукотский автономный округ, где люди не доживают 7,76 лет. На втором и третьем месте оказались Чечня и Ненецкий автономный округ.

Коррупция и оптимизация: Врач оценил данные Минздрава о «потерянных годах»
«Сейчас ситуация ненормальная, и она будет такой до тех пор, пока мы будем работать в ковиде. Мы вынуждены кадры перемещать из одной точки в другую даже в масштабах одной больницы, одного города. С одной стороны, у нас сейчас спад очередной волны, а с другой – мы понимаем, что сейчас «омикрон» придет, и всё равно резерв держим. В Москве, например, 30% коечного фонда просто держат, потому что новая волна пойдет уже с этим «омикроном», ну и чего? Ни о какой нормальной и ритмичной работе не идет речь, пока мы не выйдем из этой ситуации. Мы откладываем новый зарплатный проект на полгода, и много чего еще. Мы стараемся вырулить с минимальными потерями, но то, что нас лихорадит – это совершенно бесспорно», - рассказал врач.

Комментируя данные Минздрава, Домников подчеркнул, что они получены с помощью новой методики подсчета, которая еще не до конца изучена.

«Эту методику подсчета разработало одно из подразделений Минздрава, они впервые попробовали посчитать, и получилось то, что получилось. Это пока не позволяет ни о чем говорить, пока не стоит из этого делать какие-то выводы. Думаю, сам Минздрав будет взвешивать этот показатель, который, справедливости ради, используется в ВОЗ. Для того, чтобы сориентироваться, нужно иметь совокупность показателей. Те регионы, которые тут назвали, по другим показателям в провале, а здесь вдруг вылезли в лидеры. Но они не могут быть в лидерах! Выделить конкретный регион сложно. У нас есть больницы отдельные, которые страдают – это да. Еврейский автономный округ последнее время довольно серьезно «светился». Нехватка кадров [везде] ощущается», - заключил председатель профсоюза.

Ранее президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что избыточная смертность и «потерянные» годы жизни россиян остаются на совести тех, кто проводил реформу по оптимизации здравоохранения в России.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:РегионыБольницыКоронавирусЗдравоохранение
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