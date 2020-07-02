Россия начала экспорт лекарства от коронавируса

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев обратил внимание, что российский препарат стоит в несколько раз дешевле иностранных аналогов, выпускается в таблетках, что упрощает его прием, позволяя осуществлять терапию на ранних стадиях заражения коронавирусом, передает телеканал «360».

Клинические испытания «Авифавира» прошли в конце мая, показав свою эффективность в борьбе с COVID-19, сообщает РИА ФАН.

В России за минувшие сутки зафиксировано 6760 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии число выявленных случаев ковид достигло 661 165.

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в беседе с НСН подтвердил зависимость тяжести заболевания коронавирусом от группы крови.



