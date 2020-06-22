В России подтвердили зависимость тяжести заболевания коронавирусом от группы крови
Вирусолог, доктор медицинских наук заявил НСН, что пациенты из группы риска нуждаются в особом внимании со стороны медиков, но отдельной вакцины от COVID-19 для них не будет.
Группа крови может играть ключевую роль в том, насколько тяжело протекает заболевание, вызванное коронавирусом нового типа. Такой вывод сделали ученые Китая, США и Ирана, проводившие независимые исследования. Наибольший риск тяжелого течения болезни вследствие инфицирования коронавирусом имеют носители группы крови А (II), тогда как наименьший риск тяжелого заболевания - у носителей группы O (I).
Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в беседе с НСН заявил, что в этой связи со стороны врачей для обладателей второй группы крови должен быть усилен контроль течения болезни.
«Между группой крови и тяжестью заболевания просматривается связь, есть целый ряд научных публикаций, доказывающих, что у людей со второй группой крови чаще возникают заболевания, протекают они тяжелее. И если такая закономерность установлена, нужно более тщательное наблюдение за состоянием пациентом. Но, к сожалению, у нас нет лекарства, которое бы помогало бы при усиливающемся заболевании. Но можно облегчать течение болезни вливанием физраствора. Вторая группа крови должна быть под особым наблюдением врачей», - заявил собеседник НСН.
Пока ни одна группа ученых не дала ответа, почему пациенты с различными группами крови по-разному реагируют на заболевание. Также исследователи уточнили, что результаты являются предварительными и требуют дальнейшего изучения и подтверждения.
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