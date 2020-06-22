В России подтвердили зависимость тяжести заболевания коронавирусом от группы крови

Группа крови может играть ключевую роль в том, насколько тяжело протекает заболевание, вызванное коронавирусом нового типа. Такой вывод сделали ученые Китая, США и Ирана, проводившие независимые исследования. Наибольший риск тяжелого течения болезни вследствие инфицирования коронавирусом имеют носители группы крови А (II), тогда как наименьший риск тяжелого заболевания - у носителей группы O (I).

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в беседе с НСН заявил, что в этой связи со стороны врачей для обладателей второй группы крови должен быть усилен контроль течения болезни.