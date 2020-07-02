В России выявлено 6760 новых случаев заболевания коронавирусом

В России за последние сутки зафиксировано 6760 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии число выявленных случаев ковид достигло 661 165, сообщает RT со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.

Новости за ночь: Роспотребнадзор проведет исследование иммунитета населения с COVID-19

У 32,1% новых инфицированных не было клинических проявлений болезни.

Ранее стало известно, что власти Казахстана с 5 июля объявят в стране двухнедельных жесткий карантин для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Коронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры