В России выявлено 6760 новых случаев заболевания коронавирусом
2 июля 202010:40
В России за последние сутки зафиксировано 6760 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии число выявленных случаев ковид достигло 661 165, сообщает RT со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.
У 32,1% новых инфицированных не было клинических проявлений болезни.
Ранее стало известно, что власти Казахстана с 5 июля объявят в стране двухнедельных жесткий карантин для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.
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2 июля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru