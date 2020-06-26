Минздрав одобрил препарат «Арепливир» для лечения коронавируса

Минздрав РФ одобрил использование препарата "Арепливир" для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает Интерфакс.

Как пишет агентство, у "Арепливира" действующим веществом также является фавипиравир, как и у другого препарата, который одобрил Минздрав - "Авифавир".

По данным агентства, "Фавипиравир" применяли в Японии для лечения больных тяжелой формой гриппа.



