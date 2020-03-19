Россия на «удаленке»: Как самоизоляция побеждает коронавирус

«Удаленная работа означает выполнение трудовых обязанностей с выплатой заработной платы. Просьба не подменять ее вынужденными отпусками за свой счет», - написал градоначальник на своем сайте.

Днём 18 марта власти отчитались: из 33 новых случаев заражения коронавирусом 30 — в Москве. Большинство заболевших прибыли из европейских стран. Всего в России выявлено 147 случаев заболевания.

Коронавирус довольно быстро распространяется в странах Европы, многие из которых были вынуждены закрыть границы. Серьёзный прирост наблюдается в Италии, Испании и Франции, где для жителей ввели достаточно жёсткий карантин: им приходится обосновывать, зачем они выходят на улицу.

Между тем, в Китае с жёсткими ограничительными мерами властей и в Южной Корее с массовым тестированием граждан распространение вируса замедлилось. В городе Ухань, ставшем эпицентром вспышки коронавируса Covid-2019, за минувшие сутки впервые не было зарегистрировано ни одного нового случая заражения, пишет «Газета.ру». Из 34 новых случаев на территории материкового Китая все — завезённые.

Во Всемирной организации здравоохранения между тем одобрили действия российских властей по борьбе с коронавирусом. Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в интервью ТАСС заявила, что власти соблюдают все рекомендации, в том числе по части изоляции, карантина и тестирования на инфекцию.

Россия на этой неделе запретила въезд иностранцам, фактически закрыв границу, как это сделал Евросоюз. По мнению директора Института политических исследований Сергея Маркова, границы могут открыться примерно через четыре месяца.

«При этом будет строго варьироваться их открытие с разными странами. Пока нам всем нужно будет перетерпеть», - говорил он в эфире НСН.

Находящимся на карантине россиянам эксперты посоветовали заниматься сексом. Врач-сексолог Александр Полеев в беседе с НСН заявил, что это поможет снять тревогу, страхи и ощущение подавленности.

