Оперативный штаб опроверг слухи о введении режима ЧС в Москве

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о расширении ограничительных мер из-за короновируса. В частности, государственные школы с 21 марта по 12 апреля будут закрыты. В детских садах в Москве вводится режим свободного посещения. Они не будут закрываться из-за ситуации с коронавирусом, заявили в пресс-служба столичного департамента образования и науки. Все дошкольные группы продолжат работу в обычном режиме. Решение о их посещении будет приниматься родителями.

Между тем, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала не использовать ибупрофен и содержащие его лекарства для тех, кто пытается заниматься самолечением от коронавируса. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь организации Кристиан Линдмайер. Он заявил, что специалисты пока изучают этот препарат.

