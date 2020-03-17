Оперативный штаб опроверг слухи о введении режима ЧС в Москве

Информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин, опровергли в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Об этом заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она отметила, что вся появляющаяся в СМИ информация такого характера являются ложью, и попросила руководствоваться официальными данными оперативного штаба. Они говорят о том, что в России за последние сутки зарегистрирован 21 случай коронавирусной инфекции. Таким образом, на территории нашей страны в настоящий момент заражены 114 человек. При этом вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что десять случаев не «ввозные», пишут argumenti.ru.

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Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о расширении ограничительных мер из-за короновируса. В частности, государственные школы с 21 марта по 12 апреля будут закрыты. В детских садах в Москве вводится режим свободного посещения. Они не будут закрываться из-за ситуации с коронавирусом, заявили в пресс-служба столичного департамента образования и науки. Все дошкольные группы продолжат работу в обычном режиме. Решение о их посещении будет приниматься родителями.

Между тем, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала не использовать ибупрофен и содержащие его лекарства для тех, кто пытается заниматься самолечением от коронавируса. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь организации Кристиан Линдмайер. Он заявил, что специалисты пока изучают этот препарат.

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ФОТО: pixabay.com
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