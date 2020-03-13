Россиянам на карантине посоветовали заниматься сексом

«Дело не только в том, что люди будут находиться дома. Хотя это важно. При сегодняшней занятости у жителей больших городов часто не хватает времени и сил для секса. В Европе и в европейской части России количество половых партнеров у среднего человека увеличивается, а число половых актов уменьшается, причем очень серьезно в последние годы. Это связано с транспортной усталостью, города становятся больше, нагрузки становятся больше и так далее. Когда люди будут дома, то первое, чем они будут заниматься – это сексом. Практически для всех людей секс – это уход от страхов, от подавленности, от тревоги в первую очередь. Особенно у женщин. Половым путем коронавирус не передается, но при половом акте люди и целуются, и обнимаются, так что тут есть повышенная опасность, когда речь идет о незнакомых партнерах. Но на карантине люди сидят по домам со своими женами, а не с какими-то малознакомыми девицами. Но сексом вы не вылечитесь ни от гриппа, ни от какого вирусного заболевания. Разве что тревогу снимете и время займете», - рассказал специалист.

Ранее Александр Полеев рассказывал НСН об изменении отношения современного общества к игрушкам для взрослых. По его словам, люди перестают стесняться украшать свою половую жизнь стимулирующими предметами, играющими вспомогательную, а зачастую и необходимую роль в сексе.

