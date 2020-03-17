Марков предрек открытие границ через четыре месяца

Сергей Марков: «Закрытие с Белоруссией мне показалось несколько излишним, но с другими странами очень правильно. Евросоюз, по сути дела, закрывается от всех остальных государств, и внутри ЕС также происходит перекрытие границ. Мне представляется, что границы вновь будут открыты примерно через четыре месяца. При этом будет строго варьироваться их открытие с разными странами. Пока нам всем нужно будет перетерпеть», – делится со слушателями НСН Сергей Марков.

