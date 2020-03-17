Марков предрек открытие границ через четыре месяца

Директор Института политических исследований Сергей Марков специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Границы между странами продолжают закрывать

Украина закрыла границу с Крымом из-за коронавируса. А Финляндия закрывает железнодорожное сообщение с Россией.

Сергей Марков: «Закрытие с Белоруссией мне показалось несколько излишним, но с другими странами очень правильно. Евросоюз, по сути дела, закрывается от всех остальных государств, и внутри ЕС также происходит перекрытие границ. Мне представляется, что границы вновь будут открыты примерно через четыре месяца. При этом будет строго варьироваться их открытие с разными странами. Пока нам всем нужно будет перетерпеть», – делится со слушателями НСН Сергей Марков.

2

Запасы продуктов постоянно пополняются

Запасов продуктов питания в магазинах хватит на восемь недель, однако идет постоянное пополнение. Об этом сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли. Сейчас фиксируют повышенный спрос на макароны, гречку, средства личной гигиены и бытовую химию.

Сергей Марков: «Власти прекрасно понимают, что такое советский ажиотаж, советский дефицит, пустые полки. Тем более видят, что и в США и в ЕС тоже сметают все продукты. Поэтому сейчас будут максимально увеличены запасы. Сегодня у нас сверх развитая система торговли. И я думаю, что перебоев не будет», – отмечает политолог в эфире НСН.

3

Туризм и экономика продолжают страдать из-за коронавируса

Ростуризм запускает горячую линию для турбизнеса по проблемам из-за коронавируса. Также стало известно, что российские авиакомпании от закрытия полетов в Китай потеряли около одного миллиарда семисот миллионов рублей.

Сергей Марков: «Карантин необходим для того, чтобы остановить эпидемию. Этот карантин, конечно, будет означать частичное падение экономики. Но полностью она не исчезнет, все-таки она будет продолжаться. Наоборот, коронавирусом надо воспользоваться – максимально перевести людей на дистанционную работу и развивать онлайн-сервисы самого разного типа», – советует он НСН.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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