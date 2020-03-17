Марков предрек открытие границ через четыре месяца
Директор Института политических исследований Сергей Марков специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Границы между странами продолжают закрывать
Украина закрыла границу с Крымом из-за коронавируса. А Финляндия закрывает железнодорожное сообщение с Россией.
Сергей Марков: «Закрытие с Белоруссией мне показалось несколько излишним, но с другими странами очень правильно. Евросоюз, по сути дела, закрывается от всех остальных государств, и внутри ЕС также происходит перекрытие границ. Мне представляется, что границы вновь будут открыты примерно через четыре месяца. При этом будет строго варьироваться их открытие с разными странами. Пока нам всем нужно будет перетерпеть», – делится со слушателями НСН Сергей Марков.
Запасы продуктов постоянно пополняются
Запасов продуктов питания в магазинах хватит на восемь недель, однако идет постоянное пополнение. Об этом сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли. Сейчас фиксируют повышенный спрос на макароны, гречку, средства личной гигиены и бытовую химию.
Сергей Марков: «Власти прекрасно понимают, что такое советский ажиотаж, советский дефицит, пустые полки. Тем более видят, что и в США и в ЕС тоже сметают все продукты. Поэтому сейчас будут максимально увеличены запасы. Сегодня у нас сверх развитая система торговли. И я думаю, что перебоев не будет», – отмечает политолог в эфире НСН.
Туризм и экономика продолжают страдать из-за коронавируса
Ростуризм запускает горячую линию для турбизнеса по проблемам из-за коронавируса. Также стало известно, что российские авиакомпании от закрытия полетов в Китай потеряли около одного миллиарда семисот миллионов рублей.
Сергей Марков: «Карантин необходим для того, чтобы остановить эпидемию. Этот карантин, конечно, будет означать частичное падение экономики. Но полностью она не исчезнет, все-таки она будет продолжаться. Наоборот, коронавирусом надо воспользоваться – максимально перевести людей на дистанционную работу и развивать онлайн-сервисы самого разного типа», – советует он НСН.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
- Картина дня: Запрет экспорта продуктов, Москва без карантина, перенос Евро-2020
- Последние интервью писателя и политика Эдуарда Лимонова
- Здоровье важнее даты. Путин назначил 22 апреля, но готов и перенести голосование за Конституцию
- Умер Эдуард Лимонов
- Топливный союз удивило удивление Путина ростом цен на 92-й