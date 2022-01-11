Мишустин заявил об ухудшении ситуации с COVID-19 из-за «омикрона»
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом стремительно ухудшается из-за нового «омикрон»-штамма, сообщает РИА Новости.
На заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19 он отметил, что следует быть готовыми «к любому развитию событий».
«В мире ситуация стремительно ухудшается. В том числе в некоторых странах Америки, Азии, Европы. Прежде всего из-за распространения нового штамма», - подчеркнул глава кабмина.
Мишустин также напомнил, что самым надежным способом борьбы с коронавирусом остаётся вакцинация.
Ранее врач-эксперт Тимур Пестерев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Россия успешно выдержит предстоящую атаку штамма коронавируса «омикрон», хотя цифры заболеваемости могут быть выше осенней волны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru