Мишустин заявил об ухудшении ситуации с COVID-19 из-за «омикрона»

На заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19 он отметил, что следует быть готовыми «к любому развитию событий».

«В мире ситуация стремительно ухудшается. В том числе в некоторых странах Америки, Азии, Европы. Прежде всего из-за распространения нового штамма», - подчеркнул глава кабмина.

Мишустин также напомнил, что самым надежным способом борьбы с коронавирусом остаётся вакцинация.

Ранее врач-эксперт Тимур Пестерев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Россия успешно выдержит предстоящую атаку штамма коронавируса «омикрон», хотя цифры заболеваемости могут быть выше осенней волны.

