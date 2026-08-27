Россиянам объяснили, что изменит цифровая история авто
Повышение прозрачности позволит снизить число мошенничеств с продажей автомобилей «с рук», объяснил НСН Сергей Радько.
Чем выше будет прозрачность истории автомобиля, тем больше гарантий получают как покупатель, так и продавец, притом полная цифровая история автомобиля поможет снизить количество мошенничеств со стороны «серых» перекупщиков, объяснил НСН адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.
Ввести полную цифровую историю каждого автомобиля предложили российские дилеры в ходе круглого стола в Общественной палате. Они считают, что это поможет обезопасить покупателей от приобретения машины с техническими или юридическими проблемами. В рамках дискуссии обсуждалось, что около 30% транспортных средств на вторичном рынке сегодня имеют «скрученный» пробег, а более трети продавцов скрывают от покупателей, что автомобиль попадал в ДТП или имеет технические дефекты.
Радько отметил, что электронные сервисы с историей автомобилей уже есть, однако там может быть неточная информация.
«У нас есть много сервисов, где можно купить историю любого автомобиля. Правда, там иногда бывают не совсем точные данные: пробег неверный, ДТП какие-то и так далее. Сама идея хорошая, потому что чем прозрачнее и точнее будет история автомобиля, тем лучше будут защищены интересы и продавца, и покупателя. Покупатель будет знать, какую машину он покупает, а продавец будет уверен, что он продает ту машину, которую реально указывает в договоре, рекламе и так далее. То есть к нему не будет претензий со стороны покупателя. Также это, наверное, несколько снизит бизнес частных перекупщиков и "серых" дилеров, потому что обмана на этом рынке хватает. Это актуально для "серых" дилеров, особенно салонов, которые машины продают виртуально, когда человека заманивают красивыми объявлениями, человек, приезжает, и оказывается, что машины такой нет и никогда не было. Все-таки цифровая история автомобилей несколько снизит активность таких мошенников», — поделился мнением автоюрист.
Глава Союза автомобильных дилеров России Вячеслав Жигалов в беседе с НСН отметил, что проблема «скрученного» пробега действительно есть, однако эту проблему можно решить очень просто.
«У нас есть система "Электронный паспорт". Там есть все данные автомобиля, которые нужны для государственного учета. И там в структуре базы данных уже изначально была заложена возможность фиксации многих параметров, в том числе пробега. Я предлагал еще несколько лет назад ввести обязательность передачи дилерскими центрами информации о пробеге в систему электронного паспорта. Простое решение, которое сведет на "нет" вот эти все манипуляции с самим автомобилем. Дилеры фиксируют пробег в момент обращения в сервис, как правило, но эта информация остается внутри дилерской информационной системы. Здесь просто нужно, чтобы внесение данных о пробеге было не добровольным, а обязательным, поскольку, если это прямой выгоды не приносит, то мало кто захочет возиться с этим. Хотя бы там две кнопки нажать — это тоже работа, и инерционность здесь есть. На сознательность опираться здесь не имеет смысла», — рассказал он.
Собеседник НСН отметил, что в данном случае никаких дополнительных ресурсов не требуется, только принятие соответствующих регулирующих документов.
«Электронный ПТС существует уже много лет, поэтому здесь ничего нового придумывать не нужно. В плане затрат или какой-то нагрузки, издержки здесь абсолютно несущественные. Это просто процедурно одна операция, которая занимает секунды, но зато система будет наполняться данными, мы будем видеть что, допустим, 1 марта автомобиль приехал на ТО с пробегом 10 тыс. км, 1 ноября приехал на следующее ТО — у него 20 тыс. км пробег. И если вдруг он на третье ТО приезжает, и у него 15 тыс. км пробег, то ясно, что показания ложные. Здесь достаточно, чтобы официальный сегмент подключился, как наиболее добросовестные предприниматели. И они уже будут создавать огромную массу данных. Дальше потребитель, который покупает автомобиль, будет видеть разницу между тем автомобилем, по которому нет никаких данных в системе, и тем, по которому есть. Ценность этого автомобиля поднимается, и дилерам это выгодно, потому что они будут подтверждать свою добросовестность. У них будут продаваться автомобили, по которым исторически есть данные, которые необходимы для правильной оценки автомобиля. Потому что от пробега сильно зависит износ», — отметил Жигалов.
Ранее глава Союза автосервисов России Юрий Валько объяснял НСН, что покупателю необходимо сделать перед покупкой подержанного автомобиля.
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