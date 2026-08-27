Ввести полную цифровую историю каждого автомобиля предложили российские дилеры в ходе круглого стола в Общественной палате. Они считают, что это поможет обезопасить покупателей от приобретения машины с техническими или юридическими проблемами. В рамках дискуссии обсуждалось, что около 30% транспортных средств на вторичном рынке сегодня имеют «скрученный» пробег, а более трети продавцов скрывают от покупателей, что автомобиль попадал в ДТП или имеет технические дефекты.

Радько отметил, что электронные сервисы с историей автомобилей уже есть, однако там может быть неточная информация.

«У нас есть много сервисов, где можно купить историю любого автомобиля. Правда, там иногда бывают не совсем точные данные: пробег неверный, ДТП какие-то и так далее. Сама идея хорошая, потому что чем прозрачнее и точнее будет история автомобиля, тем лучше будут защищены интересы и продавца, и покупателя. Покупатель будет знать, какую машину он покупает, а продавец будет уверен, что он продает ту машину, которую реально указывает в договоре, рекламе и так далее. То есть к нему не будет претензий со стороны покупателя. Также это, наверное, несколько снизит бизнес частных перекупщиков и "серых" дилеров, потому что обмана на этом рынке хватает. Это актуально для "серых" дилеров, особенно салонов, которые машины продают виртуально, когда человека заманивают красивыми объявлениями, человек, приезжает, и оказывается, что машины такой нет и никогда не было. Все-таки цифровая история автомобилей несколько снизит активность таких мошенников», — поделился мнением автоюрист.

Глава Союза автомобильных дилеров России Вячеслав Жигалов в беседе с НСН отметил, что проблема «скрученного» пробега действительно есть, однако эту проблему можно решить очень просто.