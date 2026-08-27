В Госдуме назвали условие полного запрета вейпов в РФ
Механизм, позволяющий полностью запретить в России вейпы, уже создан. Об этом «Ленте.ру» рассказал депутат Госдумы Александр Толмачев.
Он уточнил, что речь идёт о принятом в июне текущего года законе, который позволяет регионам страны самостоятельно вводить ограничение на их продажу на своей территории.
«Логично, если каждый регион решит ввести запрет, вейпы исчезнут повсеместно», — указал депутат.
Толмачев добавил, что, согласно данным Минздрава РФ, почти 90% употребляющих вейпы — это несовершеннолетние. Поэтому запрет — «это борьба за здоровье нации».
Ранее врач-токсиколог, член-корреспондент РАЕН, кандидат медицинских наук, профессор Михаил Кутушов заявил «Радиоточке НСН», что свободная продажа вейпов и мухоморов наносит непоправимый вред здоровью россиян.
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