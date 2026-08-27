Оценку качества номерного фонда в отелях России сочли некорректной
Сегодня в России активно открываются новые отели усилиями инвесторов, при этом премиальный сегмент растет не так интенсивно, сказал НСН Вадим Прасов.
Оценивать качество номерного фонда в российских отелях некорректно, по крайней мере, до тех пор, пока нет однозначно сформулированных критериев качества. Об этом в беседе с НСН рассказал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов.
В России сохраняется дефицит качественного номерного фонда — на такие объекты приходится лишь 12–20% от общего числа средств размещения. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на исследования экспертов. Для решения проблемы было предложено по-новому оценивать курорты: смотреть, сколько круглогодичной инфраструктуры приходится на одного гостя отеля. Авторы считают, что такой подход позволит сбалансировать нагрузку на инфраструктуру, стимулирует развитие премиального сегмента и привлечет инвесторов к созданию современных курортных объектов. Прасов назвал такое исследование некорректным, поскольку непонятны критерии качества номерного фонда.
«Здесь ключевой вопрос, кто и как дает определение качества. Разные источники приводили разные данные, разброс достаточно приличный. Оценивать такие исследования достаточно сложно, мы не знаем, какими критериями руководствовались исследователи и насколько они корректно считали. Например, в отелях от трех звезд и выше качественного номерного фонда, думаю, больше, чем 20%. У некоторых отелей вообще звезд нет, и это могут быть очень приличные отели: просто у их владельцев не было задачи попадать в категорию и получать звездность. Опять-таки, есть такой показатель, как количество номеров на душу населения в городе, при том, что сами горожане отелями пользуются весьма редко. О чем свидетельствует этот показатель, сказать сложно», — сказал Прасов.
По словам собеседника НСН, сегодня в России растет количество отелей благодаря вложениям инвесторов.
«Новых отелей, безусловно, строится больше, на это повлиял нацпроект “Туризм”. В какой-то момент возможность привлечения субсидированных кредитов запустила некоторое количество проектов. Всплеск интереса к внутреннему туризму, который случился в последние годы, конечно же, стимулировал инвесторов (как правило, это не профильные предприниматели) вложиться в гостиничный бизнес. Строились самые разные отели — на 10 номеров, на 30, на 50, на 150. Не все из них звездные, но пока это уголовно не наказуемо. Полагаю, рынок стал лучше, полноценнее, он постепенно становится более современным и качественным благодаря строительству новых отелей и реконструкции действующих. Наверное, этот процесс займет еще некоторое время. Нельзя сказать, что сильно вырос премиальный сегмент: это дорого с точки зрения реализации проекта и долго. В этом смысле четырехзвездочные отели развивались гораздо более активно», — добавил он.
Ранее президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин заявил, что средства размещения сегодня должны попасть в реестр для работы, а звезды теперь можно не получать, поэтому единственной проблемой для гостиниц может быть более низкий спрос.
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