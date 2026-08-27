Оценивать качество номерного фонда в российских отелях некорректно, по крайней мере, до тех пор, пока нет однозначно сформулированных критериев качества. Об этом в беседе с НСН рассказал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов.

В России сохраняется дефицит качественного номерного фонда — на такие объекты приходится лишь 12–20% от общего числа средств размещения. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на исследования экспертов. Для решения проблемы было предложено по-новому оценивать курорты: смотреть, сколько круглогодичной инфраструктуры приходится на одного гостя отеля. Авторы считают, что такой подход позволит сбалансировать нагрузку на инфраструктуру, стимулирует развитие премиального сегмента и привлечет инвесторов к созданию современных курортных объектов. Прасов назвал такое исследование некорректным, поскольку непонятны критерии качества номерного фонда.