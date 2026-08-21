Действительно актуальной такая проверка может быть для тех, кто хочет купить подержанный автомобиль. Радько объяснил, чем может быть опасно приобретение машины, которая раньше использовалась в такси.

«Главная проблема в том, что эта машина может быть сильно изношена. Это машины с огромным пробегом. Они могут находиться в очень плохом состоянии, потому что их часто используют люди, которые не очень хорошо ездят, машины эти для них арендованные. Из этих автомобилей выжимают все соки, а потом продают, когда у нее уже никакого остаточного ресурса нет. Как правило, такие машины за всю свою жизнь переживают несколько ДТП, и непонятно еще, как они были отремонтированы. Авто из-под такси — это очень большой риск», — предупредил он.