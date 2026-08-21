Автоюрист оценил новые правила прохождения техосмотра
Процедура проверки принадлежности автомобиля к такси довольна проста, не вызовет у операторов ТО дополнительных расходов, поэтому и на цены на услуги повлиять не должна, заявил НСН Сергей Радько.
Адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько в беседе с НСН отметил, что автомобили такси гораздо более «убитые» по сравнению с обычными транспортными средствами, однако он усомнился, что в проверке принадлежности машин к пассажирским перевозкам заинтересованы именно операторы техосмотра.
С 1 сентября 2027 года операторам техосмотра разрешат проверять, зарегистрирован ли приехавший на диагностику автомобиль как такси. Соответствующая возможность заложена в новых правилах процедуры, разработанных Минтрансом. Радько отметил, что сама проверка осуществляется легко, но усомнился, что операторам эта возможность действительно нужна.
«У нас есть три реестра: реестр автомобилей такси, реестр перевозчиков и реестр служб по заказу такси. Если автомобиль внесен в реестр такси, то он относится к такси. К тому же у них у всех специальная окраска и номерные знаки. Это не такая уж и сложная процедура, проверить, была ли машина в такси, я не думаю, что это сильно усложняет процедуру, поэтому вряд ли цены на ТО будет расти. Скорее всего, они будут расти, но по другим причинам: удорожание запчастей, удорожание техники и приборов для техосмотра и так далее. Другое дело, что, если проводится техосмотр автомобиля, то он должен проводиться независимо от того, к какой категории машина относится. Непонятно, зачем это оператору техосмотра. Его задача — машину технически проверить и дать заключение, подходит ли она для эксплуатации», — объяснил автоюрист.
Действительно актуальной такая проверка может быть для тех, кто хочет купить подержанный автомобиль. Радько объяснил, чем может быть опасно приобретение машины, которая раньше использовалась в такси.
«Главная проблема в том, что эта машина может быть сильно изношена. Это машины с огромным пробегом. Они могут находиться в очень плохом состоянии, потому что их часто используют люди, которые не очень хорошо ездят, машины эти для них арендованные. Из этих автомобилей выжимают все соки, а потом продают, когда у нее уже никакого остаточного ресурса нет. Как правило, такие машины за всю свою жизнь переживают несколько ДТП, и непонятно еще, как они были отремонтированы. Авто из-под такси — это очень большой риск», — предупредил он.
Эксперт посоветовал потенциальным покупателям проверять все системы автомобиля, однако некоторым, по его мнению, необходимо уделять особое внимание.
«Проверять нужно в первую очередь тормозную систему, двигатель, и подвеску, потому что от неаккуратной езды страдает и двигатель, и подвеска. Обязательно нужно осмотреть кузов на предмет ремонта. В ДТП нет ничего страшного, если оно не серьезное, и трудно найти автомобиль, который не был хотя бы раз в жизни в мелком ДТП. Но если машина такси была сильно битая, то неизвестно, как ее восстановили, может быть, ее собрали из двух-трех кусков, сварили кое-как и теперь продают. Кузову нужно уделить особое внимание и желательно со специалистом, который проверит, какой был ремонт и был ли вообще», — порекомендовал Радько.
Ранее генеральный директор аккредитованного испытательного центра «Услугиавто» Юрий Пархоменко объяснял НСН, почему упрощение процедуры техосмотра, в том числе, возможность проходить его дистанционно, лучше его полной отмены.
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