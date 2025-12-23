«Это какая-то умозрительная идея. Такие хабы могут открыть крупные дилерские группы, вряд ли это профиль деятельности лизинговых компаний. Важно, чтобы техническое состояние было достоверным. Потому что мы знаем, что и пробеги скручивают, и дефекты скрывают. Поэтому важно, чтобы продавцом был профессионал. Если владельцами хабов будут лизинговые компании, это большой риск. Они будут заинтересованы в том, чтобы приукрасить техническое состояние. Дилеры отвечают за состояние машины, так как дорожат своей репутацией. Роль дилера здесь ключевая, он должен оценить автомобили, которые поступают из эксплуатации. Очень часто дилеры предоставляют еще и гарантии», - отметил он.

Также он выразил опасение, что речь идет в большей степени об автомобилях, которые использовались в такси.

«В основном это корпоративные автомобили, очень часто это такси. Автодилеры выкупают партии, включая корпоративные, тесно взаимодействуют с лизинговыми компаниями. Создание новых хабов вряд ли будет коммерчески выгодно. Вряд ли такие машины можно продать оптом или через аукцион. В такси интенсивность эксплуатации всегда кратно выше, там пробеги бывают далеко за 200 тысяч км. Покупать годовалую машину с пробегом в 200 тысяч не очень привлекательно, но все зависит от цены», - заключил собеседник НСН.

Мошенники должны нести уголовную ответственность за скручивание автопробега, так как эту проблему не получается решить уже более 30 лет, заявил член комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Виталий Ефимов в разговоре с НСН.

