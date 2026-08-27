Кабмин выделит на поддержку сельхозпроизводителей более 9,5 млрд рублей
Более 9,5 млрд рублей будет выделено кабмином на поддержку сельхозпроизводителей. Как пишет ТАСС, об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На заседании правительства он указал, что деньги выделяются с целью снижения издержек аграриев в условиях непростой логистической ситуации в Азово-Черноморском бассейне.
«Средства получат наши железнодорожники, что позволит возместить их расходы на транспортировку агропродукции по льготным тарифам», - сказал Мишустин.
Глава кабмина добавил, что это также поможет сохранить стабильность на внутреннем рынке и выполнить экспортные обязательства.
Ранее эксперт в области селекции и агротехнологий Григорий Кухаренко заявил «Радиоточке НСН», что рост урожайности озимых культур был зафиксирован на юге России.
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