Кабмин выделит на поддержку сельхозпроизводителей более 9,5 млрд рублей

На заседании правительства он указал, что деньги выделяются с целью снижения издержек аграриев в условиях непростой логистической ситуации в Азово-Черноморском бассейне.

«Средства получат наши железнодорожники, что позволит возместить их расходы на транспортировку агропродукции по льготным тарифам», - сказал Мишустин.

Глава кабмина добавил, что это также поможет сохранить стабильность на внутреннем рынке и выполнить экспортные обязательства.

Ранее эксперт в области селекции и агротехнологий Григорий Кухаренко заявил «Радиоточке НСН», что рост урожайности озимых культур был зафиксирован на юге России.

