«Полагаю, самые надежные подержанные машины — это продукция японских брендов. Что касается российских автомобилей, они дешевле в обслуживании, но обслуживать их не проще. Отмечу, что при покупке любого подержанного автомобиля необходимо пройти диагностику в проверенном сервисе и только после этого принимать решение, покупать машину или нет. При этом приобретать автомобиль можно как в автосалоне, так и по объявлению, принципиальной разницы нет», — сказал Валько.

Как уточняет «Автостат», самой популярной моделью вторичного рынка остается Lada 2107. Следом идут Kia Rio, Hyundai Solaris, Lada 2114 и Ford Focus. В тройке самых распространенных брендов представлены Lada, Toyota и Kia. А вот продажи подержанных автомобилей марок Chevrolet, Renault и Nissan, напротив, снизились.

Вместе с тем выдача автокредитов во вторичном сегменте сократилась в два раза относительно 2024 года. По мнению экспертов, в 2026 году спрос на авто с пробегом как минимум сохранится, если не вырастет еще на 4-7%.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил, что взрывного интереса россиян к подержанным автомобилям на фоне роста цен ждать не стоит, однако, по всей видимости, вырастет спрос на автомобили отечественного производства или сборки.

