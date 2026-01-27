Россиянам объяснили, как правильно выбрать подержанный автомобиль
Перед покупкой любого подержанного автомобиля необходимо провести тщательную диагностику в проверенном автосервисе, сказал НСН Юрий Валько.
Самыми надежными подержанными автомобилями считаются японские машины, однако в любом случае перед покупкой авто с пробегом не стоит пренебрегать тщательной диагностикой в автосервисе. Об этом НСН глава Союза автосервисов России Юрий Валько.
Продажи автомобилей с пробегом в России установили исторический рекорд: в 2025 году было продано 6,24 млн подержанных машин. Это лучший результат за все 19 лет подсчетов, сообщил «Автостат». Валько объяснил, какие подержанные автомобили самые надежные и как не ошибиться при покупке машины с пробегом.
«Полагаю, самые надежные подержанные машины — это продукция японских брендов. Что касается российских автомобилей, они дешевле в обслуживании, но обслуживать их не проще. Отмечу, что при покупке любого подержанного автомобиля необходимо пройти диагностику в проверенном сервисе и только после этого принимать решение, покупать машину или нет. При этом приобретать автомобиль можно как в автосалоне, так и по объявлению, принципиальной разницы нет», — сказал Валько.
Как уточняет «Автостат», самой популярной моделью вторичного рынка остается Lada 2107. Следом идут Kia Rio, Hyundai Solaris, Lada 2114 и Ford Focus. В тройке самых распространенных брендов представлены Lada, Toyota и Kia. А вот продажи подержанных автомобилей марок Chevrolet, Renault и Nissan, напротив, снизились.
Вместе с тем выдача автокредитов во вторичном сегменте сократилась в два раза относительно 2024 года. По мнению экспертов, в 2026 году спрос на авто с пробегом как минимум сохранится, если не вырастет еще на 4-7%.
Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил, что взрывного интереса россиян к подержанным автомобилям на фоне роста цен ждать не стоит, однако, по всей видимости, вырастет спрос на автомобили отечественного производства или сборки.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российский ученый Ремизов решил одну из «вечных» проблем математики
- Россиянам объяснили, как правильно выбрать подержанный автомобиль
- В России собрали 140 млн тонн зерна по итогам 2025 года
- Россиянам посоветовали покупать квартиры только на вторичном рынке
- Бывшая вице-губернатор Кубани Минькова задержана по подозрению в коррупции
- Больной вопрос: В России предрекли массовые банкротства девелоперов
- В «Роскосмосе» заявили об окончании летных испытаний легкой ракеты «Ангара-1.2»
- «А чего не наркотики?»: Делягин ответил Силуанову на легализацию онлайн-казино
- Экс-глава ФИФА призвал болельщиков бойкотировать чемпионат мира в США
- «Дебилизация и риски»: Делягин обратился к российским предпринимателям
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru